Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wem die Gegenwart gerade wenig Freude bereitet, wer es deshalb auch nicht wagt, weiter in die Zukunft zu schauen, kann sich auch auf einen Spaziergang in die Vergangenheit begeben. Das ist unterhaltsam, lehrreich und die Zeit dazu ist oft auch dafür da.

"Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler." Diesem Zitat von Ingeborg Bachmann kann jeder etwas entgegensetzen, etwa in der Nutzung des digitalen Angebotes des Stadtarchivs Heilbronn, auch zum gegenwärtig so aktuellen Thema "Pandemie". Früher nannte man es Seuche, das Wort "Pest" wurde bald zum Idiom bis heute, wenn es um Viruserkrankungen wie beispielsweise die "Schweinepest" geht.

Hintergrund Auch einzelne Wörter können Geschichten erzählen, so wie "Quarantäne". Eines der in der Corona-Krise wohl meist benutzten Wörter. Es kommt aus dem Italienischen, genauer: aus Venedig. Hier wurden während der Pestjahre schon im 14. Jahrhundert alle ankommenden Handelsschiffe erst einmal 40 Tage lang isoliert, um der Ansteckungsgefahr zu begegnen. Und "vierzig" heißt auf italienisch [+] Lesen Sie mehr Auch einzelne Wörter können Geschichten erzählen, so wie "Quarantäne". Eines der in der Corona-Krise wohl meist benutzten Wörter. Es kommt aus dem Italienischen, genauer: aus Venedig. Hier wurden während der Pestjahre schon im 14. Jahrhundert alle ankommenden Handelsschiffe erst einmal 40 Tage lang isoliert, um der Ansteckungsgefahr zu begegnen. Und "vierzig" heißt auf italienisch bekanntlich "quaranta". (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Die Pest, auch "der schwarze Tod" genannt, wütete in Heilbronn am heftigsten im Jahr 1626, also vor fast vierhundert Jahren. Sie trat schubweise auf, hielt sich bis zu vier Jahre – und das vor allem in einem Zeitraum, in dem schon der 30-jährige Krieg Deutschland zu einem Schlachtfeld gemacht hatte. Die Angaben zu der Zahl von Toten, die es in Heilbronn gab, schwanken. Sie reichen bis zu 3000, das wären damals etwa die Hälfte der Stadtbewohner gewesen.

Was man heute als Krisenverhalten wieder erlernen muss, war – und das zeigen die historischen Quellen – auch damals schon bekannt. In Heilbronn wurden die öffentlichen Badehäuser (das waren nicht nur Orte der Reinlichkeit, sondern auch der zwischenmenschlichen Fröhlichkeit) geschlossen, große Veranstaltungen abgesagt oder verboten, und es wurde strikt auf die Sauberkeit in den Straßen und Gassen geachtet. Anders als damals geht es allerdings im Rathaus und in der Verwaltung zu. Die Mitarbeiter hier haben alle Masken, tragen sie, wenn es einen Publikumskontakt nach strengen Vorgaben gibt – und alle arbeiten. Im Jahr 1541 war das anders, da floh Bürgermeister Hans Erer aus Angst vor der Pest aus Heilbronn nach Bad Wimpfen. Er behielt sein Leben, sein Amt verlor er, so jemand wollte der Rat nicht an der Spitze der Reichsstadt dulden.

Die stadtgeschichtliche Ausstellung des Stadtarchivs im Otto-Rettenmaier-Haus erzählt die Geschichte Heilbronns von den ersten Siedlungen bis in die Jetztzeit und dazu auch die Geschichten. Traurige, erhebende, auch amüsante und immer interessante. In ihrer digitalen Aufbereitung findet man sich gut zurecht und kann dabei tiefer in die Vergangenheit tauchen, als bei einem realen Besuch. Dies über die allgemein zugängliche Datenbank "Heuss". Dort erfährt man dann solche Geschichten wie die zur "Pest". Auch in einem Blog werden immer wieder stadtgeschichtliche Themen aufgenommen, zur Zeit ist es der "Feuersturm", der Heilbronn am 4. Dezember 1944 vernichtete.

Neben der virtuellen Ausstellung bietet das Stadtarchiv die wichtigsten Inhalte der Ausstellung "Heilbronn historisch!" als App zum Lesen und Hören in drei Sprachen auch auf dem Smartphone an. Die Aufbereitung ist bei aller selbstverständlicher historischer Genauigkeit auch so bebildert, faktenunterlegt und gegliedert, dass sich auch schon jüngere Schüler hier nicht in der Vergangenheit verlaufen, sondern Orientierung finden.

Info: www.stadtgeschichte-heilbronn.de für die Online-Ausstellung, www.hnhist.de, für "Stadtgeschichte unterwegs mit der App", www.archivsuche.heilbronn.de für Online-Recherche in den Beständen und den Digitalisaten, www.Mein-Heilbronn.de "nicht nur für Grundschüler" und für den Blog www.eichgasse1.wordpress.com