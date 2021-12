Mit ihrem Buch „Darm mit Charme“ haben Autorin Giulia Enders und ihre Schwester, Illustratorin Jill, einen Bestseller gelandet. Nun gibt es in der Experimenta erstmals in Deutschland eine Sonderausstellung zu diesem Thema. Foto: Experimenta

Von Brigitte Fritz-Kador

Rund vier Millionen – so hoch ist die weltweite Auflage des Bestsellers "Darm mit Charme" von Giulia und Jill Enders. Das ist der beste Beweis dafür, dass dieses Thema, das jeden Menschen betrifft, ein lange vernachlässigtes war. Diese Lücke haben die Autorin und die damals noch angehende Ärztin Giulia Enders und ihre Schwester Jill als Illustratorin mit einer Menge Wissen gefüllt – und das sehr gut verdaulich. Sie haben mit falscher Scham aufgeräumt und ohne Ekelschranke aufgezeigt, wie dieses Organ genauso den Tages- wie auch den Lebenslauf jedes Menschen bestimmt. Allein die faszinierende Wechselwirkung von Darm und Gehirn so anschaulich vorgeführt zu bekommen, das sorgt für Staunen. Sieger ist der Darm, von ihm ist das Gehirn weitaus mehr bestimmt und abhängig als umgekehrt. Außen vor bleibt auch nicht die Seelenlage: Wenn etwas Bauchschmerzen macht, dann tut das nicht nur an dieser Stelle weh. Und nachdem jetzt, in Corona-Zeiten, der Begriff "Immunsystem" eine so große Relevanz erhalten hat, dann ist man da beim Darm auch an der richtigen Stelle.

Wer die Ausstellung auf 750 Quadratmetern der Experimenta in Heilbronn durchwandert hat – der Eingang ist ein riesiger Mund und der Ausgang – na eben! – der versteht anschließend nicht nur seinen Darm, sondern auch von sich selbst einiges mehr. Die Schwestern wissen, wie heutzutage Wissenschaftskommunikation stattfinden kann und muss, nämlich so anschaulich und verständlich, dass man auch ohne ein paar Semester Medizin körperliche Vorgänge nachvollziehen und sie in ihrer Bedeutung und Wechselwirkung auf den gesamten Organismus verstehen kann. Dies geschieht in der Ausstellung auch deshalb, weil die bildhaften, haptischen und interaktiven Elemente nicht nur den Wissensdurst, sondern auch die Spielfreude ansprechen.

Ein Exponat zeigt einen menschenechten Verdauungstrakt. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Es macht Spaß, sich in ein richtig übles Darmbakterienmonster hinein zu begeben, um dann zuzusehen, was es alles anstellen kann, oder sich im Urwald der Darmzotten zu verlieren, als wäre man am Amazonas, dank Röntgenaufnahme und MRT den Schluckvorgang "live" und in Echtzeit nachzuerleben. Wo kann man sonst auch ein Prachtstück ganz in "echt" bestaunen wie dieses: den gesamten menschlichen Verdauungstrakt, also Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm und Enddarm. Die respektvolle Präsentation dieses Präparats, es sieht aus wie aus Kunststoff, weil nicht durchblutet, war einmal Teil eines Menschen. Giulia und Jill Enders gehen mit diesen Dingen, die sonst nur in der Pathologie stattfinden, durchaus angemessen um, nämlich ernsthaft, aber auch humorvoll dann, wenn es passt. Dies beispielsweise bei der Demonstration des richtigen Sitzverhaltens bei einer "Sitzung" auf dem Örtchen oder wenn man lernt, was der Speichelfluss so alles bewirkt und es sich besser rülpst, wenn man auf der linken Seite liegt.

Die Ausstellung geht entlang einer Chronologie des Verdauungsvorganges und ist in drei Abschnitte gegliedert: Der erste Teil ist eine Tour durch die Verdauung, bei der die Verdauungsorgane und ihre Funktionen vorgestellt werden. Im zweiten Teil findet man sich in der Welt der Mikroben wieder, also in der Gesamtheit aller Mikroorganismen im Darm, und im dritten Teil geht es darum, was dem Darm selber gut tut, damit es auch dem Mensch dazu gut geht, dies etwa dadurch, dass man sein persönliches Mikrobiom, bekannt als "Darmflora", so unverwechselbar einmalig wie ein Fingerabdruck, nicht nur e

Hintergrund Welche Rolle spielen Bakterien im Darm bei chronischen Krankheiten wie Morbus Crohn oder der Krebsentstehung? Dieser Frage geht Prof. Dirk Haller in seiner Forschung nach. Bei der "Robert Mayer Lecture" am 15. Februar um 19.30 Uhr spricht der Professor für Ernährung und Immunologie der Technischen Universität München über "Wir sind nicht allein. Wie Mikroben im Darm unser Leben [+] Lesen Sie mehr Welche Rolle spielen Bakterien im Darm bei chronischen Krankheiten wie Morbus Crohn oder der Krebsentstehung? Dieser Frage geht Prof. Dirk Haller in seiner Forschung nach. Bei der "Robert Mayer Lecture" am 15. Februar um 19.30 Uhr spricht der Professor für Ernährung und Immunologie der Technischen Universität München über "Wir sind nicht allein. Wie Mikroben im Darm unser Leben beeinflussen". Im Kurs "Vesper mal anders!" erhalten Familien Impulse für mehr Abwechslung beim Kochen und Backen. Die passenden Rezepte dafür gibt es direkt an die Hand. Gemeinsam backen Eltern mit ihren Kindern in der Experimentierküche frische Brötchen aus selbst gemahlenem Mehl. Mit Aufstrichen aus Hülsenfrüchten wird daraus eine gesunde Mahlzeit. Die Kurse sind für Familien mit Kindern ab sechs Jahren konzipiert, insgesamt gibt es drei Termine à zwei Stunden am 4. Februar, 26. März und 30. April. Weitere Infos: www.experimenta.science (bfk)

rhält, sondern auch hätschelt, etwa mit einer Änderung der Essgewohnheiten.

"Zu sehen, wie das Buch im Science Center zum Leben erwacht, anfassbar und dreidimensional wird, hat uns sehr gereizt", sagt Jill Enders, deren animierte Strichmännchen auf den ersten Blick sympathisch sind. Entwickelt wurde die Ausstellung von der Cité des sciences et de l’industrie in Paris in Kooperation mit dem finnischen Science Center Heureka sowie dem Technik- und Wissenschaftsmuseum Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva in Lissabon, in Deutschland wird sie jetzt das erste Mal gezeigt.

Bis zum 1. Mai kann man sich hier darauf einlassen, und man wird die Ausstellung klüger verlassen und danach dieses Thema nicht mit "igitt" belegen, sondern als das, was man einfach als einen natürlichen Vorgang und ebensolches Bedürfnis sehen muss. Deshalb gibt es zur Ausstellung auch Angebote für Schulklassen und ein Begleitprogramm für die ganze Familie.