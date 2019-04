Heidelberg/Sinsheim. (pol/mare) Ein Exhibitionist hat ein 15-jähriges Mädchen im Zug nach dem Bundesligaspiel zwischen Hoffenheim und Leverkusen belästigt. Das berichtet die Polizei.

Die 15-Jährige war demnach nach der Partie am Freitagabend zwischen 23.15 und 23.45 Uhr in einem Sonderzug in Richtung Heidelberg unterwegs. Dabei fiel ihr gegen 23.30 Uhr ein Mann auf, der Blickkontakt mit ihr suchte, sie durchgehend beobachtete und anlächelte.

Als sie dann in Heidelberg an der Haltestelle Südstadt/Weststadt aussteigen wollte, bemerkte das Mädchen, dass der Mann seine Hose geöffnet hatte und an seinem Glied herumspielte.

Den Exhibitionisten beschreibt der Teenager wie folgt: 50 bis 55 Jahre alt, 1,85 Meter groß, Halbglatze, braunes Resthaar, auffällig breite Nase. Er trug eine sehr schmale Brille und eine dunkelblaue Daunenjacke sowie ein hellblaues T-Shirt.

Hat noch jemand den Exhibitionisten bemerkt? Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter der Rufnummer 0621/1744444.