Waibstadt. (cla) Mit der ersten Jahresrechnung in Zeiten der Kommunalen Doppik befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Verwaltung legte damit Rechenschaft ab, ob der Haushaltsplan im Jahr 2020 planmäßig vollzogen werden konnte.

Stadtkämmerer Markus Zappe präsentierte den Bürgervertretern in seinem scherzhaft als "Zahlenfriedhof von 376 Seiten" präsentierten Werk erfreuliche Zahlen: Im ordentlichen Ergebnis verbuchte die Stadt im Jahr 2020 ein Plus von rund 992.000 Euro gegenüber den ursprünglich angesetzten Planzahlen. Im Gesamtergebnis, das auch außerordentliche Erträge und Aufwendungen berücksichtigt, steht sogar ein positives Ergebnis von rund 1,7 Millionen Euro. Die Überschüsse wurden der städtischen Rücklage zugeführt. In der Finanzrechnung konnte ein Zahlungsmittelüberschuss von rund zwei Millionen Euro erwirtschaftet werden. Die Bilanz weist zum 31. Dezember 2020 Aktiva und Passiva von rund 34,2 Millionen Euro aus.

"Wir hatten zunächst große Befürchtungen, dass der Haushalt 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Schieflage geraten könnte. Dank der Kompensationszahlungen des Landes ist das Ergebnis aber deutlich besser ausgefallen als befürchtet und wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", erklärte Bürgermeister Joachim Locher. Zappe schränkte jedoch ein: "Über das erfreuliche Jahresergebnis 2020 darf man sich nicht zu lange freuen, denn hier sind mehrere Einmaleffekte eingerechnet." Ein Drittel des Ergebnisüberschusses, also 325.000 Euro, entfalle auf den Bereich der kalkulatorischen Kosten. Hier musste man im ersten doppischen Haushaltsjahr die Abschreibungen schätzen, weil die Vermögensbewertung noch nicht vorlag. Hier habe man sehr vorsichtig geschätzt und die Abschreibungen zur Sicherheit etwas höher angesetzt, was sich dann erfreulicherweise positiv verändert habe. Ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von rund 750.000 Euro bescherten Grundstücksverkäufe.

"Wir müssen die Ausgabenseite im investiven Bereich weiterhin im Blick behalten. Eine sparsame Ausgabenpolitik bleibt das Maß der Dinge", bremste der Stadtkämmerer möglicherweise aufkommende Begehrlichkeiten und empfahl dem Gemeinderat, sich "nicht zu lange über Einmaleffekte zu freuen".

Auch der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung glänzte im Geschäftsjahr 2020 mit guten Zahlen. Das "Sorgenkind" vergangener Jahre erzielte einen Jahresgewinn in Höhe von rund 486.000 Euro. "Der durch die Gebührenerhöhung erfreulicherweise erwirtschaftete Gewinn fließt voll in die Tilgung der Verluste aus Vorjahren", sagte Zappe. Dadurch verringerten sich die in Vorjahren entstandenen Verluste auf nur noch rund 41.000 Euro. Die Abschlusssummen beim Eigenbetrieb betrugen in der Gewinn- und Verlustrechnung jeweils rund 2,7 Millionen Euro und in der Bilanz mit Aktiva und Passiva jeweils rund 12,3 Millionen Euro. Zappe wies in seiner Funktion als kaufmännischer Leiter des Eigenbetriebs darauf hin, dass die Verwaltung bereits damit begonnen habe, die Abwassergebühren für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2023 neu zu kalkulieren.

"Dieser Haushalt war der erste nach der Kommunalwahl. Da es auch der erste Haushalt in der Kommunalen Doppik war, haben wir absolutes Neuland betreten und die Verwaltung hatte ein dickes Brett zu bohren", führte Stadtrat Jörg Küllmar (SPD) aus. Wirtschaftliches Denken und Handeln zu stärken und im Sinne der Generationengerechtigkeit Abschreibungen zu erwirtschaften, lägen dieser Neuerung zugrunde. "Wir haben damals keine Neuverschuldung geplant, trotzdem viel umgesetzt und Corona verkraftet", sagte Küllmar. Lediglich die Erneuerung der Elektrik im Freizeitheim und die Dachsanierung im Bauhof seien nicht umgesetzt worden.

"Erneut haben wir die Pro-Kopf-Verschuldung gesenkt, und es ist gelungen, den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung in die Gewinnzone zu führen", lobte Stadtrat Kurt Lenz (CDU und Bürger für Waibstadt und Daisbach) die Verwaltung. "Keiner hat im Dezember 2019, als wir den Haushalt für das Jahr 2020 aufstellten, mit der Pandemie gerechnet. Ich bin sehr zufrieden, dass wir durch die Unwägbarkeiten so gut durchgekommen sind", sagte Daisbachs Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner (Waibstadter Wählergemeinschaft).

Alle Fraktionen sprachen ihren Dank für die gute Arbeit an das Team der Stadtkämmerei aus. Einstimmig stellte der Gemeinderat das Rechnungsergebnis der Stadt und des Eigenbetriebs für das Jahr 2020 fest.