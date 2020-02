Von Karoline Beck

Siegelsbach. Im Beisein zahlreicher Besucher wurde bei der Gemeinderatssitzung der Haushalt für das Jahr 2020 von Bürgermeister Tobias Haucap und Kämmerer Thorsten Densborn vorgestellt und schließlich vom Gemeinderat bewilligt.

So rosig wie bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2018/2019, als noch 4,1 Millionen in der Gemeindekasse waren, sieht es in diesem Jahr für die 1700-Einwohner-Kommune nicht mehr aus. Entgegen den Erwartungen musste Gewerbesteuer zurückgezahlt werden. "Das wirkt sich auf unsere Planung und unseren Haushalt aus", sagte Haucap. Den geringeren Einnahmen stünden in diesem Jahr höhere Ausgaben gegenüber.

Doch trotz der schlechteren Lage sind keine Steuererhöhungen vorgesehen. Stattdessen will die Verwaltung daran arbeiten, die Ertragsstärke zu erhöhen und durch außerordentliche Einkünfte Geld in die Gemeindekasse zu bekommen, beispielsweise durch den Verkauf von Baugrundstücken. Darüber hinaus will man die Ausgaben auf den Prüfstand stellen, ohne dabei die Pflichtaufgaben zu vernachlässigen. "Im Mittelpunkt steht das Wohl der Menschen, die in Siegelsbach leben", sagte der Bürgermeister. "Wir gehen von einem besseren Vollzug aus, als es der Haushalt verspricht."

Der größte Brocken bei den Investitionen ist der Neu- beziehungsweise Umbau der Sporthalle, der mit 1,4 Millionen veranschlagt ist. Das nächstgrößere Projekt ist die Schaffung von benötigtem Wohnraum. Der Bebauungsplan Mürigweg ist durch. Die Erschließung wird 700.000 Euro kosten. Des Weiteren sind für die Kinderspielplätze 50.000 Euro eingeplant. Zudem werden Kosten für die Verlegung der Bushaltestelle einschließlich Wartehäuschen in der Wagenbacher Straße und für die Einrichtung eines Zebrastreifens, ebenfalls in der Wagenbacher Straße, anfallen.

Doch neben den Investitionen in einmalige Projekte sind es die laufenden Aufwendungen, die die Gemeindekasse ordentlich belasten. Dafür wurden rund 3,7 Millionen Euro eingeplant. Mit 55 Prozent schlagen die Transferkosten zu Buche. Das sind unter anderem die Kreisumlage mit rund 653.000 und die Finanzausgleichsumlage mit rund 591.000 Euro als größte Posten.

Für die beiden Kindergärten in der Kommune wurden rund 651.000 Euro veranschlagt. Und 23 Prozent der Kosten, das sind rund 861.000 Euro, sind für Personal- und Versorgungsaufwendungen vorgesehen.

Dem gegenüber stehen die Ertragspositionen. Das meiste Geld in die Kasse bringen der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer mit rund einer Million, die Gewerbesteuer mit 525.000 Euro und die Grundsteuer mit rund 277.000 Euro. Des Weiteren sind Zuschüsse für Kindergarten und Kleinkindbetreuung vom Land von insgesamt rund 275.000 Euro und weitere Zuweisungen in Höhe von rund 148.000 Euro eingeplant. Wenn am Ende Ertrags- und Aufwandspositionen gegenüberstellt werden, ergibt sich ein Minus von rund 819.000 Euro. "Fakt ist, dass das Ergebnis in diesem Jahr nicht gut ist", sagte Haucap. "Doch das ist kein Grund, um in Panik zu verfallen." Immer noch ist Siegelsbach am Jahresbeginn mit fast 1,2 Millionen Euro liquide. Zum Jahresende werden es voraussichtlich rund 1,9 Millionen Euro sein. Deshalb ist aktuell auch keine Kreditaufnahme vorgesehen.