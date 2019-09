Viele Schüler kamen gestern an der Ersatzhaltestelle an, betrachteten den Umstand aber gelassen. Foto: Ulrich Brefka

Sinsheim. (ubk) Nach sechseinhalb Wochen Sommerferien startete am Mittwoch das neue Schuljahr. Doch die Bushaltestellen in der Hauptstraße sind nicht wie geplant fertig geworden - unvorhergesehene Mehrarbeiten haben die Straßensanierung in Verzug gebracht. In den nächsten Wochen müssen sich die Schüler mit Ersatzhaltestellen arrangieren. Die RNZ war am Mittwochmorgen vor Ort, um zu schauen, ob dies funktionierte.

Till aus Hoffenheim, Schüler der 8. Klasse an der Kraichgau-Realschule, hat, ebenso wie Realschüler Piotre aus Dielheim, kein Problem mit den Ersatzregelungen im Baustellenbereich auf der Hauptstraße/Einmündung Friedrichstraße. "Es ist eben, wie es ist", sagen sie. "Wir müssen weder früher aufstehen, noch weiter zu Fuß gehen - vielleicht zehn Meter - das ist schon alles", erklären sie spontan.

Genau so geht es Vanessa aus Steinsfurt, die ebenfalls die Realschule besucht. "Es ist mir egal, wo ich ein- oder aussteige", sagt sie lächelnd. An der Schule führe "eh kein Weg vorbei, ob die Bushaltestellen ein paar Meter weiter links oder rechts sind". Silvia aus Hoffenheim, Schülerin der 12. Klasse am Wilhelmi-Gymnasium, sagt dazu: "Den Berg hinauf müssen wir - so oder so. Es ist einerlei, wo wir ein- oder aussteigen."

"Die Schüler nehmen die Ersatzregelungen offensichtlich gelassen hin", sagen die beiden Polizeibeamten des Innenstadtreviers, die zur Überwachung des Schulwegs abgestellt sind. "Sie nehmen recht diszipliniert die Fußgängerfurte, die auf dem Weg zu ihrer jeweiligen Schule an der Baustelle vorbeiführen", bemerken sie. Besondere Gefahrenzonen seien zumindest im Augenblick nicht auszumachen, fügen sie hinzu.

Auch Autofahrer würden bis jetzt die besondere Situation "recht geduldig" berücksichtigen. Ähnliche Beobachtungen äußern auch die beiden Mitarbeiter des Städtischen Ordnungsamtes, die ebenfalls die "Fußgängerströme" sowie das "allgemeine Verkehrsverhalten" - so nennen sie es - in den Stoßzeiten beäugen. Bisher habe sich noch keiner bei ihnen beklagt. Es laufe alles "reibungslos".

Ergibt sich der Mehraufwand nur, weil die beiden Bushaltestellen an der Hauptstraße nicht rechtzeitig zum Schuljahresbeginn fertiggestellt wurden? Ralf Mörch vom Ordnungsamt verneint. Er befindet sich als Koordinator für den verkehrsrechtlichen Teil der Baumaßnahmen in den betroffenen Abschnitten per se in enger Absprache mit dem Polizeivollzugsdienst.

Selbst dann, wenn man sich im dritten Bauabschnitt befinde - dieser umfasst den Bereich der Hauptstraße zwischen den Einmündungen zur Friedrich- und Wilhelmstraße - könnten die Haltestellen, wenn sie fertig sind, nicht gleich angefahren werden. Es bleibe vorerst bei Ersatzhaltestellen. Es gelte auf jeden Fall - gleich, zu welchen zeitlichen Verzögerungen es noch kommen mag -, die Sicherheit der Schüler, aber auch der anderen Passanten zu gewährleisten. Insbesondere, weil sie "teilweise die Straßenseite wechseln" müssten. Dafür tue man alles.

Man müsse auch zuerst einmal ausloten, welche Wege die Schüler tatsächlich nehmen - vor allem jene, die vom Bahn- und Busbahnhof her kommen. Wie auch immer: "Einem pünktlichen Unterrichtsbeginn sollte nichts im Weg stehen", aber die Sicherheit gehe eben vor, betont Mörch.