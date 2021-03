Von Falk-Stéphane Dezort

Gundelsheim. Sein Faible für Gitarren und die Musik sind für Ben Louis zwei der wichtigsten Dinge in seinem Leben. Jetzt hat sich der Gundelsheimer einen lang gehegten Wunsch erfüllt und in einem Heilbronner Tonstudio sein erstes Album "No Halo" (deutsch: kein Heiligenschein) aufgenommen. Seit einigen Wochen ist es auf den gängigen Streamingportalen wie "Spotify", "Soundcloud" oder "Youtube" verfügbar.

Nun das Album aufgenommen zu haben und seine Musik einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, beschreibt Ben Louis als eine genutzte Chance. Seit der siebten Klasse habe er in unregelmäßigen Abständen eigene Lieder geschrieben. "Mein Vater ist mein größter Fan", sagt er. Irgendwann gab er ihm den Anstoß die Musik zu veröffentlichen. "Er gesagt, dass ich da was draus machen soll. Und wenn ich es nicht nach dem Abitur gemacht hätt, hätte ich es wohl nie gemacht."

Nach dem Schulabschluss 2018 begann Ben Louis als Aushilfe bei Südzucker in Bad Friedrichshall. Hier verdiente er sich das Geld, um sich die Tonaufnahmen in einem professionellen Musikstudio leisten zu können. Sein rund Werk mit acht Liedern sei nahezu kompletter Eigenarbeit entstanden. So habe er den Gesang (auch mehrstimmig), die Gitarre und den Bass selbst eingespielt. Beim Keyboard und beim Schlagzeug wurde er von befreundeten Musikern unterstützt. Das Resultat ist eine Mischung der Musikstile, die Ben Louis in zwei Bands bedient.

Zum einen wirkt er in einer Metal-Band, zum anderen aber auch in einer Kombo mit, die aus Akustik-Gitarren besteht. Er würde sein Album ins Genre Alternative Rock mit Singer-Songwriter Elementen und starkem Pop-Einschlag einordnen. Er selbst hört gern Rockgrößen wie Queen, die "Dire Straits" oder "Kings of Leon". Auch eine gute "Iron Maiden"-Scheibe darf es mal sein.

Eigentlich ist es seiner Mutter zu verdanken, dass er die Liebe zur Gitarre entdeckt hat. "Ich war in der musikalischen Früherziehung, wie jeder auf dem Dorf", erzählt der 21-Jährige. "Ich fand das Schlagzeug toll. Aber meine Mutter hat gesagt, es ist zu laut. Dann wurd’ es halt die Gitarre."

In die Wiege gelegt wurde ihm die Musik aber nicht wirklich, sagt er. "Meine Eltern sind nicht gerade musikalisch. Da war kein krasses Talent vorbestimmt." Auch inspiriert wurde Ben Louis bei seinen Lieder nur selten. "Es kommt bei mir immer erst die Musik raus. Danach schreibe ich den Text", erzählt der Gundelsheimer.

Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenngleich die Entstehungsgeschichte seines Songs "Recalling" eine traurige ist. "Das Lied habe ich in einer krassen Emotion geschrieben", beschreibt er. So sei sein Opa unerwartet gestorben, und auch ein erst 59-jährige Kumpel seines Vaters sei nur kurz danach gestorben. "Ich war ziemlich melancholisch gestimmt", erzählt Ben Louis. "Mein Vater war aber nicht so. Er war eher positiv. Er hat sich an die tollen gemeinsamen Momente erinnert." Diese positive Grundstimmung seines Papas habe ihn dazu bewegt, darüber zu singen, wie froh man sein darf, sich zu erinnern. "Die Emotion hat mich über Wochen geprägt."

Mit seiner Musik durchzustarten und eine steile Karriere hinzulegen, darauf pocht der 21-Jährige aber nicht. "Musik kommt bei mir nicht an erster Stelle. Ich habe es nicht vor als Beruf auszuüben", sagt er. Denn der Gundelsheimer sei ein Mensch, der nach Sicherheit strebe. "Das Geschäft ist mir zu ungewiss. Ich möchte die Gitarre nicht rausholen, weil ich muss, sondern weil ich Lust dazu habe. Es soll mein Hobby bleiben." Ben Louis hat vielmehr viel bodenständigere Pläne für seine Zukunft. Momentan absolviert er ein freiwilliges soziales Jahr in einer Grundschule und spielt mit dem Gedanken Grundschul-Lehramt zu studieren.