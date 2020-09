Kirchardt. (pol/rl) Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen Geldautomaten in Kirchardt aufgebrochen. Laut Polizeibericht öffneten die Täter den Automaten, der in der Hauptstraße in einem Container steht, gegen Mitternacht. Ob Geld entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen, Kräften der Polizeihundeführerstaffel und einem Polizeihubschrauber blieb zunächst ergebnislos.

Wer in der Nacht zum Dienstag in und um Kirchhardt verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131/104-4444 zu melden.