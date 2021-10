Gemmingen. (isi) In Gemmingen mangelt es an Kindergartenplätzen. Eigentlich war geplant, den Kindergarten in der Bahnhofstraße anzubauen. Dafür waren 400.000 Euro aus dem Ausgleichsstock vom Land zur Verfügung gestellt worden. Nun gibt die Kommune das Geld zurück. Die Einrichtung wird zwar saniert, jedoch nicht erweitert.

Die "große" Lösung eines Anbaus ist für die Gemeinde zu teuer. Die "kleine" Lösung, eine interne Erweiterung, scheitert daran, dass für die im Obergeschoss untergebrachte Ortsbücherei kein passables Ersatzquartier im Ort gefunden werden konnte. Nun gehen Gemeinde und Gemeinderat andere Wege. Die Mittel aus dem Ausgleichsstock waren jedoch nur für den Anbau bewilligt worden, deshalb muss das Geld zurückgegeben werden, erklärte Kämmerin Julia Echle in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Der Kindergarten in der Bahnhofstraße soll saniert werden, und Architekt Norbert Völkel stellte nun die Entwürfe dafür vor. Das Landesdenkmalamt hat für das denkmalgeschützte Haus gefordert, dass dabei so wenig Sandsteine wie möglich ausgetauscht werden. Das werde ohnehin versucht, doch einige Steine sind laut Völkel so bröselig, dass es keinen anderen Weg gibt. Von einer Gehweg-Heizung rät der Architekt ab: Es werde in der Bahnhofstraße seit Jahren im Winter kein Salz mehr gestreut, das die Steine übrigens porös gemacht habe.

Die Fenster des historischen Gebäudes können nicht erhalten werden, die neuen dürfen jedoch nicht aus Kunststoff sein. Sie sollen nach dem Wunsch des Landesdenkmalamtes mit Sprossen versehen sein, so wie sie früher angebracht waren. Doch das bedeutet einen höheren künftigen Unterhaltungsaufwand, erklärte der Architekt, weil das Putzen länger dauere. Die Gemeinderäte beschlossen daher, Fenster in beiden Varianten auszuschreiben, um zu schauen, mit welchen Kosten zu rechnen ist. Zu tun ist einiges: Die Heizung muss erneuert werden, die Böden werden abgeschliffen und neu versiegelt, und ein Großteil der Arbeiten im Inneren sollen in den nächsten Sommerferien des Kindergartens erledigt werden, darunter die Maler- und Klempnerarbeiten. Der Architekt schätzt die Gesamtkosten für die Sanierung auf knapp 600.000 Euro. Nun müssen Fördermittel beantragt und die Arbeiten ausgeschrieben werden.

Für die fehlenden 30 Kindergartenplätze sollen Container aufgestellt werden. Ein solcher Container ist ohnehin wegen der Sanierung des Kindergartens in Stebbach nötig. Doch allein die Lieferzeit beträgt zwölf Wochen, wie Architekt Völkel jetzt mitteilte. Da es so viele verschiedene Container gibt, wurde er damit beauftragt, die Ausschreibung auf einen Nenner zu bringen, damit die Angebote vergleichbar werden. Nun können die Angebote eingeholt werden, dann muss nur noch die Betriebserlaubnis dafür vorliegen. Wenn alles passt, könnte die Containerlösung im März starten.

Auch über einen Naturkindergarten wird in Gemmingen nachgedacht. Eine solche Einrichtung kann zwar ohne große finanzielle Mittel realisiert werden, aber nur, wenn es ein geeignetes Grundstück gibt. Bisher wurde die optimale Lösung noch nicht vorgestellt. Auch die bürokratischen Hürden sind hoch, und derzeit ist ein Teil der Verwaltungsmitarbeiterinnen mit verschiedenen Ämtern im Gespräch.

"Wenn nix dazwischen kommt, können wir im März 2022 vielleicht mit einem Naturkindergarten starten", sagte Bürgermeister Timo Wolf. Derzeit müssen die Eltern vertröstet werden, die ihre Kinder in den Einrichtungen anmelden wollen. Alle Kindergartenplätze sind belegt, eine schnelle Lösung nicht in Sicht. "Wir bedauern den Zustand und können auch nicht auf die umliegenden Gemeinden verweisen. Auch da sind alle Plätze belegt", sagte der Bürgermeister. Die Situation sei leider für alle Seiten nicht zufriedenstellend.