Kirchardt. (isi) "Es war eine gelungene Premiere für unsere neue Kämmerin", lobte Bürgermeister Gerd Kreiter am Ende der rund zweistündigen Haushaltsberatung in der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres. Ausführlich hatten Kämmerin Ramona Rau-Marthaler und Bauamtsleiter Michael Baumgartner einzelne Maßnahmen aus dem Verwaltungs- (14,7 Millionen Euro) beziehungsweise Vermögenshaushalt (4,9 Millionen Euro) vorgestellt. Einige Anträge wurden von den Ratsmitgliedern gestellt, und einzelne Posten wurden erhöht. Wie berichtet, ist es der drittgrößte Vermögenshaushalt der Gemeinde Kirchardt seit dem Jahr 1989.

Die größten Investitionen sind weitere Sanierungsarbeiten in der Ortsmitte II für 430.000 Euro im Bereich der Schule sowie des Gasthofes "Hirsch". Zudem stehen Kanalarbeiten im erweiterten Industriegebiet Wimpfener Grund II für knapp 300.000 Euro, die Erneuerung der Waldstraße (258.000 Euro) mit Regenüberlaufbecken (92.000 Euro) für das geplante Neubaugebiet Metzgersrain sowie Grundstücksankäufe für insgesamt knapp 1,5 Millionen Euro an.

Dem stehen Grundstücksverkäufe von für fast 2,7 Millionen Euro gegenüber. Für die Sanierung des Kindergartens Goethestraße wird eine Abschlagszahlung von 173.000 Euro eingeplant. Die Renaturierung des Birkenbachs wird mit knapp 100.000 Euro zu Buche schlagen. Für den Bau des Spielplatzes in der Waldstraße sind 90.000 Euro eingeplant.

An Unterhaltungskosten sind beispielsweise 19.500 Euro für die Freiwillige Feuerwehr im Etat eingeplant. Auch soll die Feuerwache eine neue, elektronische Schließanlage für 2700 Euro erhalten. Für die Weihnachtsbeleuchtung im Ort waren 5000 Euro zur Erneuerung eingeplant, denn kurz vor Heiligabend waren in Kirchardt nicht nur zwei Weihnachtsbäume von den Kreisverkehren gestohlen worden, sondern auch mehrere Lichterketten.

Auf Antrag von Gemeinderat Werner Fröhlich wurde bei vier Gegenstimmen der Betrag auf 10.000 Euro aufgestockt, denn der Platz, der vor dem renovierten "Hirsch" in der Hauptstraße entstehen wird, soll im nächsten Advent ebenso wie die Ortseingänge weihnachtlich geschmückt werden. Allerdings wird das Gremium vorher noch darüber beraten, welche Verschönerungsmaßnahmen für den neuen Platz sinnvoll sind.

Im Wohngebiet "Altenberg" muss ein Spielgerät auf dem Spielplatz erneuert werden, dafür sind 12.000 Euro vorgesehen. Am Bruchgraben im Ortsteil Berwangen gibt es keinen Gehweg, die Jogger nutzen die Straße zum Laufen, was in der dunklen Jahreszeit sehr gefährlich sein kann, berichteten die Ratsmitglieder aus Berwangen.

Ein Gehweg würde für dieses Stück zwischen Sportplatz und Brücke 200.000 Euro kosten, hat die Verwaltung ermittelt. Eine abgespeckte Variante mit geschottertem Untergrund würde mit 50.000 Euro zu Buche schlagen. Nun soll die Verwaltung die Anwohner kontaktieren, denn die Gehwegkosten könnten anteilig auf Anlieger umgelegt werden. Diesen Posten könnte man im Jahr 2020 realisieren.

Auch weitere Vorhaben werden zunächst verschoben, etwa die Erneuerung des Hintereingangs am Berwangener Friedhof oder die Erneuerung der Brücke am Bruchgraben. Für Brandschutzmaßnahmen in der Festhalle stehen jedoch 105.000 Euro im Etat. Zudem will man in der Sport- und Festhalle den Innenanstrich erneuern und für 10.000 Euro eine neue Theke einbauen. Die Stühle für die Festhalle werden jedoch frühestens 2020 erneuert. Die Änderungen werden in den Etat eingearbeitet, das Planwerk wird im Februar verabschiedet.