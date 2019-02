Von Tim Kegel

Sinsheim. Sprichwörtlich massive Schwierigkeiten sind beim Ausbau der Autobahn A6 aufgetreten: Die Lärmschutzwand im Bereich des Quellbergwegs muss zum Teil abgebaut werden, da sie unsicher steht. Dies ist einer Meldung zu entnehmen, die der Autobahnbetreiber ViA6West am späten Freitagvormittag verschickt hat. Nun stehen offenbar weite Teile der Schallschutzwände entlang des Sinsheimer Autobahnteilstücks auf dem Prüfstand.

Das Problem sei bei der Vorbereitung von Brückenbauarbeiten aufgetaucht: Ursprünglich war geplant, die landwirtschaftliche Brücke zur Burghälde zu ersetzen, die bereits im Juli 2018 abgebrochen worden war. Bei den Arbeiten am Brückenlager, auf dem die Brücke künftig aufliegt, sei nun festgestellt worden, dass die Lärmschutzwand bei deren Bau vor knapp zwölf Jahren "nicht so auf die Gründungspfähle gestellt wurde, wie es eigentlich sein sollte", heißt es in der Meldung der Autobahnbetreiber.

Folge sei "ein aktueller Stopp an der Baustelle" gewesen. Die Lkw-Fahrspur in Richtung Mannheim sei "aus Sicherheitsgründen" gesperrt, die Wohnbebauungen in dem Gebiet gesichert worden. Man müsse nun sehen, "wie mit dem Bauwerk weiter umgegangen wird".

An der Baustelle am Ende des Quellbergwegs ging es am Freitag eilig zu: Ein Mobilkran war vor Ort, tonnenschwere mit Schotter gefüllte Gabionen-Gitterwände wurden abgebaut, die hohen Elemente der Lärmschutzwand aus ihren stählernen Führungsleisten gezogen. An der Stelle, an der vom 6. auf den 7. April eigentlich eine Brücke eingehoben werden soll, bot sich ein merkwürdiger Anblick: Kurz unterhalb des künftigen Brückenlagers und des Fundaments der Lärmschutzwand ragt ein so genannter Doppel-T-Stahlträger ins Leere, der den Gründungspfahl der massiven Konstruktion aufnehmen soll. Allerdings klafft zwischen dem Träger und der Wand lediglich eine Lücke, die zum Teil mit Erde und verdichtetem Baumaterial verfüllt ist. Zudem stehen die Wand- und deren Aufnahmeelemente in einem unpassenden Winkel zu einander, der eine Verbindung der Teile nicht erlaubt.

Die mangelhafte Pfahlgründung in der Detailansicht. Foto: Tim Kegel.

Unklar ist im Moment, welche Dimension der Fall hat: Allein entlang des Sinsheimer Abschnitts der A6 erstrecken sich nach ähnlichem Schema gebaute Lärmschutzwände auf mehreren hundert Metern Länge. Etliche der Wand- und Gabionenelemente stehen in unmittelbarer Nähe zu Gebäuden oder sind mit Wällen aufgeschüttet, was eine Bewertung oder Behebung des Problems erschweren und wohl nur mit Teilsperrungen eines Fahrstreifens der A6 ermöglichen würde.

Doch ob es sich beim entdeckten Fehler um eine einmalige Angelegenheit handelt, ob weitere Elemente der Schallschutzwand fehlerhaft gegründet sind, und - falls dem so ist - wer für den Schaden aufkommt: Diesen und ähnlichen Fragen werden sich die Zuständigen in den kommenden Tagen und Wochen annehmen müssen. Der Zeitplan des Brückenbaus noch vor Beginn der Heilbronner Bundesgartenschau am 17. April scheint außerdem in Gefahr.

Bei der ViA6West habe, nachdem das Problem aufgetaucht war, "Sicherheit Vorrang gehabt", sagt deren Sprecher Michael Endres auf RNZ-Nachfrage. Vor der Bewertung der Ereignisse hätten der Rückbau der Wand und die Sicherung der Baustelle und umliegender Grundstücke erfolgen müssen. Zu technischen Details und zum weiteren Vorgehen hielt er sich bedeckt, "Untersuchungen sind eingeleitet, etwa mit Statikern", erklärte Endres. Ein runder Tisch ist in der kommenden Woche anberaumt.

Hinter den Kulissen sorgt der Fall allerdings schon seit Längerem für Kopfzerbrechen: Oberbürgermeister Jörg Albrecht und der städtische Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer seien zu dem Sachverhalt "umgehend informiert worden", wie Michael Endres schildert. Schleifer gibt an, schon am Freitagabend, 15. Februar, von dem Problem erfahren zu haben. Albrecht seit demselben Tag von "Problemen bei der Pfahlgründung".

Klare Worte zur Ursache des Problems fand am Freitag Heinrich Götz, Nachbar der Baustelle; Teile der Schallschutzwand stehen in seinem Gartenstück: "Das ist Pfusch am Bau", sagte der Rentner und frühere Techniker beim städtischen Bauhof, der auch als Feuerwehrmann technischen Sachverstand mitbringt. Dass Einsturzgefahr bestehen könnte, hält er aufgrund der Wind-Angriffsfläche, welche die Wand bietet, "nicht für unmöglich". Schwieriger dürfte sich seiner Ansicht nach die Suche nach Verantwortlichen gestalten. Der Nachbar erinnert sich an den Bau der Mauer im Jahr 2007: "Das waren etliche Subunternehmen."

Von Pfusch am Bau hörte Oberbürgermeister Jörg Albrecht am Freitag das erste Mal. Er hofft, dass es sich bei der Ursache des Problems "um eine Setzung handelt", was wiederum für ein einmaliges Vorkommnis spräche. "Solche Bauwerke", sagt Albrecht, "werden doch vor ihrer Freigabe abgenommen."