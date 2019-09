"Grokus"-Vorsitzender Claus-Dieter Barg schwelgt in Erinnerungen. Weil kein Nachfolger gefunden werden konnte, beendet der Verein im November nach zwölf Jahren sein kulturelles Engagement. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Grombach/Kirchardt. Nach zwölf "wunderschönen Jahren" ist Schluss: Der Verein "Großer Kultur Spaß im Kraichgau" (Grokus) beendet zum Jahresende sein kulturelles Engagement. "Wir hören auf, wenn es am schönsten ist", sagt Vorsitzender Claus-Dieter Barg mit einer wehmütigen Stimme. Die Entscheidung ist dem Verein und seinen Mitgliedern nicht leicht gefallen, war aber letztendlich unvermeidbar.

"Wir teilen die gleichen Sorgen wie andere Vereine", sagt Barg. "Es ist schwierig, einen neuen Vorstand zu wählen." Im Herbst 2018 war die langjährige Kassiererin Gisela Linde mit dem Wunsch an Barg herangetreten, bei den anstehenden Wahlen, die Anfang 2019 hätten stattfinden sollen, nicht mehr anzutreten. Während der 2. Vorstand Horst Grupe signalisiert hatte, weitermachen zu wollen, reifte aber auch bei Claus-Dieter Barg der Gedanke, die Leitung an jemand anderen, jemand jüngeren zu übergeben. "Ich hatte überlegt, zwei weitere Jahre mit einem neuen Team zu starten, aber irgendwann ist auch genug. Wir werden alle älter", sagt der 74-Jährige. Zudem sei Barg auch in der Flüchtlingshilfe aktiv und habe einen Flüchtling als Ziehsohn. Ebenfalls zwei Punkte, die den Vorsitzenden zeitlich enorm einspannen.

Der Verein hatte sich nach der Mitgliederversammlung im Januar dieses Jahres eine Bedenkzeit gegeben, um vielleicht doch noch eine Lösung zu finden - allerdings vergebens. Auch bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung fand sich niemand, der die Verantwortung übernehmen wollte.

Somit geht in Kirchardt eine kulturelle Erfolgsgeschichte zu Ende. Eher dem Zufall geschuldet, hatte alles 2007 in Bad Rappenau-Grombach angefangen. In der späteren Kulturscheune sollte anfangs ein Weinhandel sein neues Ladengeschäft beziehen, doch daraus wurde nichts, weil der Unternehmer insolvent ging. Kurzerhand gründete sich der Verein Grokus. "Wir waren untereinander alle fremd. Die einzige Verbindung, die wir hatten, war der Eigentümer des Hauses - Hartmut Schindehütte", blickt Barg zurück. Über die Jahre sei das Team immer mehr zusammengewachsen. Es sei immer harmonisch gewesen. "Es hat nie Streit gegeben."

Mit der ersten Grokus-Matinee habe man im April 2008 eine kulturelle Lücke in der Region geschlossen. "Wir haben ein Konzept gefunden, das es damals noch nicht gab", sagt Barg. Damit meint er die Mischung aus kultureller Unterhaltung und Brunch - in den Pausen wird jeweils ein Buffet angeboten.

Zur Premiere der Matinee-Reihe war das Großstadtquintett aus Pforzheim zu Gast. Auf Anhieb seien 63 Besucher zur Veranstaltung erschienen. Nur zehn Monate später, im Februar 2009, konnte Grokus das erste Mal seine Matinee - damals spielte der Mundartkünstler Harald Houst in Grombach auf - mit rund 100 Besuchern als "ausverkauft" melden. Seither durften sich Barg und Co. nahezu jedes Mal über eine volle Hütte freuen. Teilweise waren die Veranstaltungen schon Wochen vorher ausverkauft. "Von den 100 Plätzen waren 80 Stammgäste immer dabei." Die Gäste nahmen für die Matinee sogar weite Strecken in Kauf. Sie kamen nicht nur aus dem Kraichgau oder dem Landkreis Heilbronn, sondern auch aus Stuttgart, Heidelberg und Mannheim. "Das ist unglaublich."

Nachdem der Zuspruch stieg, erhöhte der Verein die Anzahl seiner Matineen. Während 2008 noch vier Veranstaltungen stattfanden, gab es in den Folgejahren immer sechs. Hinzu kam ab 2013 ein jährliches Kirchenkonzert. Auf 76 Veranstaltungen kann der Verein bei seinem Abschied zurückblicken. Ein persönlicher Höhepunkt war für Barg das zehnjährige Bestehen des Vereins. Zu diesem Anlass spielten unter anderen die Kabarettistin Simone Solga, der Pianist Gunzi Hein oder "La Seniora" Camilla de Feo auf.

Vor zwei Jahren musste Grokus umziehen, da die Kulturscheune verkauft werden sollte. Und mit dem Umzug ins evangelische Gemeindehaus in Kirchardt traten auch Probleme auf. Während man in Grombach das Equipment wie Ton- und Lichtanlage nur von Scheune zu Scheune räumen musste, war die Vorbereitung in Kirchardt immer mit einer "Mordsarbeit verbunden". Bei einem Mitglied wurden die Utensilien gelagert und mussten immer hin und her gefahren und aufgebaut werden.

Dennoch: "Es waren traumhafte Jahre in einem tollen Team", sagt Barg voller Stolz. Seitdem das Ende von Grokus bekannt sei, habe er unzählige E-Mails von Gästen bekommen. "Alle finden es schade."

Bis zum Ende im November stehen für Barg und Co. aber noch zwei Matineen - die bereits ausverkauft sind, für die es aber eine Warteliste gibt - sowie ein Abschiedskonzert in der evangelischen Kirche in Kirchardt auf dem Programm.

Info: Am Sonntag, 10. November, gestaltet der Meisterklassen-Saxofonist Darius M. Hummel mit seinem Ensemble den Grokus-Abschied von der Kulturbühne im Kraichgau. Der Vorverkauf startet am heutigen Sonntag. Karten kosten 18 Euro, ermäßigt 16 Euro, an der Abendkasse 20 Euro, ermäßigt 18 Euro. Weitere Informationen und Vorverkaufsstellen unter www.millien.de/grokus