Sinsheim. (abc) 4.56 Uhr am 1. Januar 2021 – diese Daten werden Dr. med. Ana-Maria Schmidt wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Just in jener Minute wurde nicht nur das erste Baby des gerade begonnenen Jahres im Mutter-Kind-Zentrum der GRN-Klinik geboren, sondern es war auch ihr erstes als Chefärztin der dortigen Fachabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Tags zuvor war dort nach fast 30 Jahren im Amt ihr Vorgänger Dr. med. Thomas Schuhmacher in den Ruhestand gegangen – und das mit einer Rekordbilanz. 1397 Entbindungen im Jahr 2020 bedeuteten eine deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr 2019 mit 1239 Geburten. Die Schließung der Geburtshilfeabteilung der Neckar-Odenwald-Klinik Mosbach dürfte dabei eine Rolle gespielt haben: Einige Eltern fahren nun lieber nach Sinsheim statt nach Buchen.

So war es auch bei Barah Hasaba, der 22-jährigen Mutter des Neujahrsbabys. Hatte sie 2018 ihr erstes Kind noch in Mosbach per Kaiserschnitt zur Welt gebracht, klappte die Geburt des Neujahrsbabys in Sinsheim auf natürlichem Wege. "Donnerstagnacht habe ich Schmerzen bekommen. Dann sind wir um vier Uhr hierher gefahren", verriet die stolze Mutter der RNZ. Gut 24 Stunden später hielt sie einen 51 Zentimeter großen, 3165 Gramm schweren und kerngesunden Sohn im Arm, worüber sich auch Barah Hasabas Mutter freute. Nur ihr Ehemann konnte nicht vor Ort sein, da die Corona-Schutzmaßnahmen lediglich eine Begleitperson erlauben. Trotzdem hat sich die Mutter des Neujahrsbabys immer bestens betreut gefühlt und hofft, Anfang kommender Woche das Mutter-Kind-Zentrum der GRN-Klinik verlassen zu können.

Ein Einstand nach Maß also für Dr. med. Ana-Maria Schmidt, die zuvor elf Jahre lang leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Zürich gewesen war. "Zuvor habe ich in Esslingen gelebt, in Erlangen studiert und wollte jetzt einfach wieder nach Hause", beschrieb sie die Gründe dafür, der Schweiz zugunsten des Kraichgaus den Rücken zu kehren. "Sinsheim ist eine Klinik, die das ganze Spektrum der Gynäkologie anbieten kann. Und da kann man viel aufbauen und moderne Methoden einführen", lobte sie die Leistungsfähigkeit des Mutter-Kind-Zentrums sowie das Vermächtnis von Dr. med. Thomas Schuhmacher, der sie während der zurückliegenden vier Monate ausführlich eingearbeitet hat.

Viel Arbeit gab es aufgrund der Rekord-Geburtenzahlen auch für das übrige Personal. Das eingeschränkte Besuchsrecht aufgrund der Corona-Pandemie hatte aber auch etwas Gutes: "Es war einfach weniger Publikum hier, sodass wir uns noch intensiver um die Patientinnen kümmern konnten, als wir es sowieso schon tun", erklärte Kinderkrankenschwester Birgit Seufert. Ihr zufolge ist es gut möglich, das Covid-19 dem Mutter-Kind-Zentrum schon im kommenden Jahr die nächste Rekordbilanz beschert. Denn neun Monate nach dem ersten Corona-Lockdown wird mit einer Geburtenwelle gerechnet.