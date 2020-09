So sieht der neue Kreißsaal an der GRN-Klinik Sinsheim aus. Nachdem die Geburtshilfe in Mosbach geschlossen wurde, wird mit einer steigenden Nachfrage gerechnet. Foto: GRN

Sinsheim. (zg) Die Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim erweitert mit einem zusätzlichen, vierten Kreißsaal ihre Kapazitäten. "Nach der Schließung der Geburtshilfe in Mosbach rechnen wir mit einer stärkeren Nachfrage. Dafür möchten wir gerüstet sein", sagt Dr. Thomas Schumacher, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim, der niemanden abweisen möchte. Frauen aus Mosbach und Umgebung sowie dem vorderen Odenwaldkreis seien in Sinsheim ebenso willkommen wie Gebärende aus Sinsheim und dem näheren Umkreis mit Städten wie Wiesloch, Bad Schönborn, Eppingen, Gemmingen, Kirchardt, Bad Rappenau, Waibstadt und Meckesheim.

Im vergangenen Jahr kamen rund 1200 Babys in der Klinik zur Welt. Für dieses Jahr rechnet der Chefarzt mit 1400 Geburten. "Wir genießen offensichtlich einen guten Ruf. Viele Menschen kommen sogar von weiter her zu uns", sagt Schumacher nicht ohne Stolz. Der Chefarzt nennt dafür zwei Gründe: "Wir sind seit zehn Jahren und damit als längstes Krankenhaus in der Umgebung als babyfreundliches Krankenhaus ausgezeichnet und werden jährlich erneut mit diesem Siegel rezertifiziert." Zweitens habe das Krankenhaus "eine Kaiserschnitt-Rate, die weit unter dem Landesdurchschnitt liegt, und wir geben stets unser Bestes, damit Kinder bei uns sanft und sicher zur Welt kommen."

Die weiteren drei Kreißsäle sind generalüberholt und frisch renoviert worden. Die Zimmer auf der Geburtshilfe-Station wurden um zwei auf jetzt sieben Familienzimmer aufgestockt. Außerdem steht ein Entbindungsbad für Wassergeburten zur Verfügung.

"Das Wesentliche", zeigt sich Dr. Schumacher überzeugt, "ist für werdende Mütter eine geborgene Atmosphäre mit freundlichen Mitarbeitern und das Vertrauen, dass Kinder hier sicher und entspannt zur Welt kommen."

Um sich einen Einblick von der Geburtshilfe der Klinik machen zu können, finden zweimal im Monat, dienstags oder freitags, Informationsveranstaltungen für werdende Eltern statt. Eine Anmeldung per E-Mail an veranstaltung@grn.de oder über die GRN-Homepage ist aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen zwingend notwendig. Nur wer angemeldet ist, kann an der Veranstaltung teilnehmen. Darauf weist Chefarzt Dr. Schumacher noch mal ausdrücklich hin, weil er niemanden enttäuschen möchte, der umsonst den Weg in die Klinik auf sich genommen hat. Das Entbindungsteam informiert unter anderem über Angebote rund um die Geburt, Bonding und Stillförderung sowie moderne Schmerztherapie. Treffpunkt ist das Casino gegenüber dem Eingang der Klinik in der Alten Waibstadter Straße. Der Eintritt ist frei.

Eine Übersicht zu den kommenden Veranstaltungen findet sich unter www.grn.de/veranstaltungen-und-termine. Die nächste Infoveranstaltung, zu der noch Plätze frei sind, ist am Freitag, 30. Oktober, um 18 Uhr. Anmeldungen zur Infoveranstaltung für werdende Eltern können nur per E-Mail an veranstaltung@grn.de oder über die Homepage entgegengenommen werden, nicht telefonisch über den Kreißsaal.