Bad Rappenau. (pol/mare) Nanu, was kommt denn da auf uns zu? Das müssen sich am Freitag ein Mann und eine Frau gedacht haben, die auf dem Glühweinmarkt in Bad Rappenau einen außergewöhnlichen Unfall hatten, wie die Polizei mitteilt.

Aber der Reihe nach: Ein 57-Jähriger wollte anlässlich des Glühweinmarktes Hackschnitzel von Container abladen, der auf seinem Lkw stand. Er entriegelte dazu die Klapptüren und ließ den Container mit der Hydraulik hochfahren. Dadurch klappten die Containertüren aus.

Eine traf dabei die just zu diesem Zeitpunkt vorbeigehenden beiden Menschen. Die Frau und der Mann wurden vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar.