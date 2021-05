Von Armin Guzy

Gemmingen. "Es ist ganz selten der Fall, dass sich die Stiftung ein zweites Mal am selben Objekt engagiert", sagt Karl-Eugen Graf zu Neipperg – und verdeutlicht damit den Stellenwert, den das Alte Rentamt in Gemmingen auch unter Denkmalschützern genießt. Erst 2019 hatte die Denkmalstiftung Baden-Württemberg mit dem neuen Hausherrn Markus Malo einen Zuwendungsvertrag über 150.000 Euro aus Mitteln der Glücksspirale geschlossen, jetzt hat die Stiftung noch einmal 60.000 Euro nachgeschoben – dringend benötigtes Geld für das "Haus der Katastrophen", wie Malo es inzwischen nennt.

Dabei war er 2015 noch bester Dinge gewesen, aus dem historischen, weithin bekannten Gebäude schnell wieder ein Schmuckstück machen zu können. Dass er den Kaufvertrag heute nicht wieder abschließen würde, verschweigt er nicht – "zumindest nicht ohne einen Erbonkel." Damals aber ging es ihm, wie es Architekt Frederik Carle heute noch sieht: "Von außen ist das Haus echt noch prima."

Im inzwischen aufwendig abgestützte Kellergewölbe des Alten Rentamts stand nach einem Wasserrohrbruch zuletzt kniehoch der Schlamm. Foto: Armin Guzy

Über den Beginn der Misere und zugleich das größte Problem hatte die RNZ dann bereits 2016 berichtet: Unsachgemäße An- und Umbauten hatten im Laufe von mehr als 400 Jahren die Stabilität so nachhaltig zerstört, dass schon das Wort "einsturzgefährdet" fiel, zumal das Rentamt zu allem Überfluss auch noch auf deutlich zu weichem Grund gebaut wurde, der immer weiter absackte: Malo hatte eine Statik-Ruine gekauft, die aber nicht sofort als solche zu erkennen war. Und ein Zurück gab es nicht. Niemand hätte ihm die Ruine wieder abgekauft. "Viel Zeit wäre wohl nicht mehr gewesen", schätzt er, "dann wäre was passiert."

Bei der Gemeinde wuchs die Befürchtung, dass der Käufer das Handtuch werfen könnte. Denn längst war klar, dass Gemmingen das ortsbildprägende Gebäude nicht selbst sanieren kann. Zwar unterstützt auch die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten, "aber unsere Mittel sind begrenzt", sagte Bürgermeisterstellvertreterin Gabi Walch bei der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags. "Umso mehr freuen wir uns, dass jemand diese Aufgabe übernimmt."

Genau diese (selbstgestellte) Aufgabe ist es, die den 49-jährigen Germanisten inzwischen Monate seines Lebens und viele schlaflose Nächte gekostet hat. Mehrere tausend Stunden hat er selbst hier geschuftet; er zählt sie längst nicht mehr, und wenn sein Architekt anruft, hat er nicht selten den Drang, gar nicht erst ranzugehen. Was er bislang investiert hat, will er nicht sagen. Nur so viel: "Betriebswirtschaftlich ist das eine absolute Katastrophe." Alleine die Summe der beiden Förderungen, lässt erahnen, dass es hier nicht um die berühmten "Peanuts" geht, und auch Graf zu Neipperg, Kuratoriumsmitglied der Denkmalstiftung, nennt die 60.000 Euro Nachfinanzierung lediglich "ein gewisses Polster" – aber eben ein dringend benötigtes für "ein herausragendes Projekt mit besonderer Bedeutung".

Mit der inzwischen erfolgten höchst aufwendigen und zeitraubenden Stabilisierung des Rentamtes mit Bohrpfählen war es noch nicht getan. Immer wieder gab es neue Rückschläge, zuletzt einen Wasserrohrbruch auf einem Nachbargrundstück, der dafür sorgte, dass im gerade abgestützten Keller kniehoch der Schlamm stand und sich der Sandsteinboden mit der Brühe vollsog. Außerdem taten sich bei den Sanierungsarbeiten, die nach den strengen Auflagen der Denkmalschutzbehörde vonstattengehen, immer wieder neue Problemstellen auf: verfaulte Balken, instabile Decken, undichte Wasserrohre, die dem Gebäude wohl schon seit 70 Jahren zusetzen. Das Rentamt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Unterkunft für Geflüchtete und Vertriebene genutzt – und jeder baute irgendwie irgendwas an, aus und um. Architekt Carle spricht von "rücksichtlosem Umbauen" und "grobschlächtigem Vorgehen" von Leuten, die er nicht Handwerker nennen will.

Bei der Sanierung treten immer wieder neue Schäden zutage. Foto: Armin Guzy

Zu allem Überfluss machte Malo noch eine Corona-Infektion durch und hat jetzt, wie viele Bauherren "normaler" Gebäude auch, ein großes und teures Problem mit den rasant steigenden Baustoffpreisen und ausbleibenden Materiallieferungen. "Zum Glück ist der Zimmermann schon fast fertig", sagt er, der Gipser hingegen werde vom fehlenden Nachschub gerade ausgebremst.

Vom angepeilten Fertigstellungstermin im September habe er sich schon verabschiedet, verrät er, aber bis Ende des Jahres könnte es vielleicht klappen, wenn, wie Malo hofft, "nicht noch ein Flugzeug abstürzt". "So was sieht man auch als Schlossherr nicht jeden Tag", hatte sich der Rentamt-Sanierer beim Abstieg vom riesigen Dachboden mit Graf zu Neipperg gescherzt, und Christoph Grüber, Geschäftsführer der Toto-Lotto-Regionaldirektion, der zur Vertragsunterzeichnung auch gekommen war, wünschte Malo zum Abschied "gute Nerven". Der wiederum vergleicht sich längst mit einem Langstreckenschwimmer: "Man kann nicht einfach mal zwischendrin aufhören, sonst geht man unter."

Info: Markus Malo führt unter http://altes-rentamt-gemmingen.de/ ein Online-Tagebuch. Darin wird die Baugeschichte thematisiert, später sollen auch Beiträge zur Funktion des Rentamtes als Zentrum einer territorialherrschaftlichen Gutsverwaltung hinzukommen.