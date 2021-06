Einen Naturkindergarten wie diesen in Zaberfeld hätten die Gemminger auch gerne. Doch noch muss ein passender Standort in der Gemeinde gefunden werden. Foto: Ines Schmiedl

Von Ines Schmiedl

Gemmingen. Laut Kindergartenbedarfsplan fehlen der Gemeinde in absehbarer Zeit 36 Kindergartenplätze. Zwar hat die Kommune bereits Pläne entwickelt, an bestehende Kindergärten anbauen zu lassen. Doch das ist nicht so einfach zu realisieren. Nun wurde im Gemeinderat ausführlich diskutiert, einen Naturkindergarten zu initiieren.

Um einen solchen umzusetzen, bräuchte man ein geeignetes Grundstück, außerdem muss der Träger vor der Genehmigung eine ganze Menge Auflagen erfüllen und der Kommunalverband für Jugend und Soziales muss eine Erlaubnis erteilen. Wenn all das erfüllt ist, könnten 20 Kinder von mindestens zwei Erzieherinnen sowie einer weiteren Kraft betreut werden. Anstatt eines eigenen Gebäudes wäre auch das Aufstellen eines Bauwagens möglich. Die Lieferzeit für einen solch umgebauten und beheizbaren Wagen liegt bei 20 Wochen, die Kosten je nach Größe zwischen 45.000 und 70.000 Euro, informierte Kämmerin Julia Echle das Gremium. Die Personalkosten belaufen sich auf rund 153.000 Euro.

Weil sich das alles nicht so schnell umsetzen lasse, habe sich die Verwaltung Gedanken um eine Interimslösung gemacht, etwa einen Container, der an einem bestehenden Kindergarten aufgestellt werden könnte. Die Jahresmiete liegt bei 50.000 Euro, der Kaufpreis bei 250.000 Euro. Da in den nächsten Jahren einige Kindergärten renoviert und in der Stebbacher Einrichtung sogar die Kinderkrippe abgerissen und neu gebaut werden soll, würde sich der Kauf lohnen. Allerdings sind im Haushalt dafür in diesem Jahr keine Mittel vorgesehen.

Der Naturkindergarten solle mit verlängerten Öffnungszeiten für sechs Stunden offen sein, nur Kinder zwischen drei Jahren und dem Schuleintritt können betreut werden, weil bei altersgemischten Gruppen weniger als 20 Kinder einen Platz finden, erklärte Hauptamtsleiterin Juliane Hoff. Wenngleich ein Platz von den Eltern abgelehnt werden könne. "Ein solcher Platz erfüllt nicht den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz", sagte Hoff.

Das größere Problem ist jedoch, einen geeigneten Standort zu finden. Vier mögliche Plätze hat die Verwaltung vorgeschlagen, wobei die Jahrgangswiese von Gemmingen bei der Mehrzahl der Räte gleich durchfiel, denn diese befindet sich zwischen dem Kreisel zur B293 und den Bahngleisen. Die Jahrgangswiese am Ortsrand von Stebbach wäre da schon besser geeignet. Auf dem Platz hinter der Festhalle des Teilortes können sich einige ebenfalls einen solchen Naturkindergarten vorstellen, allein die Hanglage müsste durch Terrassen umgestaltet werden. Ein weiteres Grundstück nahe dem "ehemaligen Fischteich" und in der Nähe der Schule steht wohl nicht zum Verkauf, auch eine Verpachtung wurde angesprochen und verneint.

"Von einem reinen Waldkindergarten hat die Zaberfelder Bürgermeisterin Diana Kunz abgeraten", sagte Gemeinderätin Gabriele Walch, die mit ihr telefoniert hat. Die Zabergäugemeinde hat erst seit wenigen Tagen die Genehmigung für ihren Naturkindergarten erhalten. Ein Standort in Waldnähe sei zu bevorzugen, ein reiner Waldkindergarten brächte zu viele Probleme wegen Schädlingen wie dem Eichenprozessionsspinner, dessen feine Härchen Menschen zu schaffen machen können.

Die Ratsmitglieder hatten noch einige Vorschläge für Standorte, etwa am alten Dreschplatz nahe dem Tabakschuppen in Stebbach oder im Park der Burg Streichenberg, der jedoch in Privatbesitz ist. Auch die Plätze am ehemaligen Wildschweingehege oder im Altenberg wären wunderschön und naturbelassen. "Wir haben jetzt eine ganze Menge Anregungen erhalten. Wir werden die Standorte mit der Fachbehörde prüfen", sagte Bürgermeister Timo Wolf zum Abschluss.