Der Krankenpflege-Verein muss in absehbarer Zeit aus seinem bisherigen Domizil in der Verwaltungsstelle Stebbach ausziehen. Nun werden rechtzeitig neue Räume gesucht. Foto: Ines Schmiedl

Gemmingen. (guz) Fast zwei Jahre lang hatte der Krankenpflege-Verein seine Arbeit trotz Corona nahezu uneingeschränkt aufrechterhalten können. Doch die vierte Welle stellte dann im Februar alles auf den Kopf: Weil Pflegepersonal und etliche der rund 230 Klienten aus Gemmingen und Stebbach trotz Impfungen, Genesung und Testungen erkrankt waren, war die Versorgung drei Wochen lang nur sehr eingeschränkt möglich; in mehreren Fällen übernahmen Angehörige in Absprache mit dem Verein die Versorgung ihrer Familienmitglieder selbst. Vorsitzende Angelika Sell erinnert sich noch gut an die personell angespannte Situation, nachdem "die Infektionsrate explosionsartig in die Höhe gegangen" war. Inzwischen arbeite man aber wieder im "normalen" Coronabetrieb. Drei andere "Baustellen" bereiten dem Verein aber weiter Kopfzerbrechen.

Da ist zum einen der Fachkräftemangel. Das Pflegeteam sei in den vergangenen Monaten mehrfach an die Grenzen des Machbaren gestoßen und habe sogar angefragte Einsätze ablehnen oder den eigentlich gewünschten Umfang reduzieren müssen, berichtete die Vorsitzende kürzlich bei der Jahreshauptversammlung. Der Verein beschäftigt in den Bereichen Pflege und Verwaltung derzeit 18 Angestellte in unterschiedlichem zeitlichen Umfang, teilweise auch auf geringfügiger Basis. Im Bereich der hauswirtschaftlichen Hilfen arbeitet man seit Jahren mit der evangelischen Sozialstation Eppingen zusammen.

Alle in der Pflege Tätigen sind examiniert und werden nach Tarif bezahlt. "Das Miteinander ist gut", sagt Sell. Da der Verein in den zurückliegenden Jahren jedoch stetig gewachsen ist, wäre eigentlich mehr Personal nötig. Ab Mai wird zwar voraussichtlich eine neue Kollegin das Team verstärken, weil im Herbst jedoch eine Mitarbeiterin in Rente geht, wird die Neuanstellung nur kurzzeitig zu einer Entspannung führen. Gerade die Situation im Februar hat gezeigt, wie schnell das Personal knapp werden kann. Nur mit großem Engagement und vielen Überstunden konnte die Versorgung damals einigermaßen aufrechterhalten werden, wofür Sell dem Team um Pflegedienstleiterin Kathrin Scholz bei der Versammlung ebenso dankte wie den Klienten und deren Angehörigen für ihr Verständnis und ihre Unterstützung in der dreiwöchigen Krisenzeit.

Die Pandemie hat aber auch langfristige Auswirkungen – und das ist die zweite "Baustelle": Die Aktivitäten des "Bürgernetzes", das dem Krankenpflege-Verein angegliedert ist, sind seit zwei Jahren "fast auf Null" zurückgegangen, sagt Sell. Seit 2008 kümmern sich über dieses Netzwerk einige meist ältere Einwohner um die Senioren in der Gemeinde, besuchen sie, lesen ihnen vor, begleiten sie zum Arzt oder unterhalten sich mit ihnen. Weil viele der rüstigen Ehrenamtlichen jedoch selbst zur Risikogruppe gehören, hatte in den zurückliegenden beiden Jahren die Sicherheit Vorrang – und das bisherige Engagement kam zum Erliegen. Derzeit sammle Sell die Kontaktdaten von Interessierten, um das Bürgernetz wieder reaktivieren zu können, sobald die Pandemie dies zulässt. Dass inzwischen auch junge Menschen Interesse bekundet haben, freut sie besonders. Im Herbst werde man vielleicht noch einen Aufruf starten, um weitere Mitstreiter zu finden.

Die dritte "Baustelle" ist tatsächlich eine, zumindest perspektivisch. Bekanntlich will die Gemeinde ein neues, gemeinsames Domizil für die beiden Feuerwehrabteilungen Gemmingen und Stebbach bauen. Sobald der Neubau steht, soll das Rathaus in Stebbach abgerissen werden. In diesem sind bisher aber sowohl Feuerwehr als auch Krankenpflegeverein untergebracht. Der Verein sucht daher bereits jetzt nach geeigneten neuen Räumen. Die bisherigen beiden Zimmer im Rathaus seien inzwischen ohnehin zu klein, und eine Vergrößerung auf 80 bis 100 Quadratmeter sei wünschenswert. Sell hofft daher auf Angebote, eventuell auch für eine Übergangszeit, damit der Verein die Weichen rechtzeitig neu stellen kann.

Das Gedenken an verstorbene Mitglieder und Klienten wurde bei der Hauptversammlung übrigens erstmals erweitert: Die Anwesenden gedachten auch "den vielen Menschen, die durch den sinnlosen Krieg in der Ukraine ums Leben gekommen oder auf der Flucht sind". Kassier Stefan Kirchner berichtete außerdem über ein positives 2021er-Ergebnis und betonte, dass dieses "der hervorragenden Arbeit des gesamten Teams" zuzuschreiben sei. Geld gab es auch von anderer Seite: Die Kreissparkasse Heilbronn unterstützte mit einer Spende, und eine im vergangenen Jahr verstorbenen Klientin machte dem Verein ein Geldvermächtnis.