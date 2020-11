Von Armin Guzy

Gemmingen-Stebbach. Auf Salatpflänzchen und Tomaten folgen nun Lebkuchen und Spekulatius – und auf Geld noch mehr Geld. So hoffen es jedenfalls Grete und Carlotta Zürn, und man kann ihnen eigentlich nur wünschen, dass sie erneut erfolgreich sind. Die beiden Schwestern sind am Donnerstag um 2000 Euro reicher geworden. Doch statt sich mit dem Geld etwas Schönes zu kaufen, reinvestieren sie es in eine weitere Aktion, um es für den guten Zweck zu vermehren.

Obwohl Carlotta mitten in der Abitur-Vorbereitung steckte, hatten die Schwestern die schulische Corona-Zwangspause im Frühjahr genutzt, um im elterlichen Garten an der Streichenberg-Mühle bei Stebbach Gemüsepflänzchen, Kräuter und Blumen zu ziehen, die sie dann an einem Stand vor der Mühle gegen eine Spende anboten. Mehr als 1000 Euro kamen mit dem "Gretes Mühlen-Gärtle"-Projekt zusammen und wurden an den Mukoviszidose-Verein überwiesen.

Dieses Engagement hat das Diakonische Werk Württemberg nun mit dem 1. Platz beim "Jugenddiakoniepreis 2020" gewürdigt, der mit 2000 Euro dotiert ist. Die 15-jährige Grete und die 18-jährige Carlotta haben am Donnerstag davon erfahren – und sich umgehend an das nächste Projekt gemacht. Sie beteiligen sich an der bundesweiten "Schutzengel"-Aktion des Mukoviszidose-Vereins.

"Wir hatten nicht damit gerechnet, als wir uns beworben haben, aber es war von Anfang an klar, dass wir einen Teil des Geldes spenden, wenn wir etwas gewinnen", sagt Carlotta der RNZ am Sonntag am Telefon. Die Hälfte des Preisgeldes geht nun erneut an den Mukoviszidose-Verein, die andere Hälfte wird vor allem zur Grundlage der Mühlen-Weihnachtsbäckerei: In bewährter Manier wollen die beiden Schwestern ab 28. November an allen Adventswochenenden wieder einen Stand vor der Mühle aufbauen, diesmal bestückt mit Selbstgebackenem. Daneben werden wieder eine Spendenkasse stehen und Infomaterial über die Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose liegen. Eine gute Freundin der Familie Zürn leidet an der Krankheit, die Schwestern kennen die tief greifenden Auswirkungen daher seit Jahren.

Die zwischen Gemmingen und Stebbach gelegene und einst zur Streichenburg gehörenden Mühle, wird in den kommenden Wochen also regelmäßig in den Duft nach Anis und Kardamom, nach Zimt und Spekulatiusgewürz gehüllt sein – weit mehr als sonst, denn geknetet, abgeschmeckt und gebacken wird in der eigenen Küche. Wie oft, das muss sich noch zeigen, schließlich ist die Nachfrage noch die große Unbekannte in der Rechnung. Die Schwestern hoffen aber, dass sie ordentlich ins Schwitzen kommen. "Wir haben genug Vorräte da", versichern Grete und Carlotta, die sich längst auch mit den besonderen Bedingungen auseinandergesetzt haben: Gegen die Backtemperaturen hätte das Corona-Virus ohnehin keine Chance, und die Plätzchen werden anschließend unter strengsten Hygienebedingungen verpackt, bevor sie draußen angeboten werden – und zwar völlig kontaktlos.

Dass Carlotta vor wenigen Wochen ein Praktikum in einer Bäckerei gemacht hat, dabei vieles selbst ausprobieren durfte und neue Rezepte mitgebracht hat, ist sicher kein Nachteil. Aber darüber hinaus gibt es ja auch noch einen Fundus an bewährten Familienrezepten: Jedes Wochenende wollen die Schwestern daher das Grundangebot um eine neue Sorte bereichern, damits auch für die erhofften Stammkunden nicht langweilig wird. Natürlich soll erneut jeder eingenommene Cent wieder an den Mukoviszidose-Verein weitergereicht werden – die Kosten für Backzutaten und Strom sind ja bereits durch das Preisgeld der Diakonie gedeckt. Und weil Grete Ende Dezember 16 wird, reicht es wohl auch noch für einen großen Geburtstagskuchen.

Info: Die Mühle liegt etwas außerhalb zwischen Gemmingen und Stebbach. Adresse: Streichenberg 2, 75050 Gemmingen