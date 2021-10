Von Ines Schmiedl

Gemmingen. In Sachen Containerlösung gibt es nun nicht nur den wohlklingenden Namen "Kindergarten Stettener Straße". Verwaltung und Gemeinderat sind beim Ausbau der Betreuungsplätze einen Schritt weiter: Auf dem Parkplatz hinter dem Freibad soll ein großer Container aufgestellt werden, in dem zunächst eine Gruppe mit 25 Kindern betreut werden kann.

Im Juni war die Verwaltung noch davon ausgegangen, dass ein solcher Container für 300.000 Euro gekauft werden kann. Inzwischen liegen zwei Angebote vor. Eines lautet auf 500.000 Euro mit allen in der Ausschreibung festgelegten Kriterien; der zweite Bieter möchte 410.000 Euro, muss aber nachbessern, weil der angebotene Container nicht als Kindergarten geeignet ist. Diese Nachbesserung und ein dritter Bieter werden in der kommenden Woche ihre Angebote einreichen. Zu dem Kaufpreis für den Container kommen noch Kosten für die Möblierung der Räume sowie für Spielgeräte im Außenbereich hinzu.

Der Vorteil des Standorts am Freibad Gemmingen ist, dass das Grundstück erschlossen ist, also die Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom vorhanden sind. Auch die Zufahrt sowie Parkplätze für Erzieherinnen und für Eltern, die ihre Kinder nicht zu Fuß bringen können, wären vorhanden. Zudem befindet sich das Grundstück im Eigentum der Gemeinde.

Der Container soll als Übergangslösung genutzt werden, erläuterte der Planer Norbert Völkel – eine Übergangslösung allerdings, die mindestens fünf Jahre bestehen bleiben soll. Die ebenfalls geprüfte Alternative, einen Container zu mieten, wäre daher nicht günstiger, denn das würde rund 100.000 Euro pro Jahr kosten, die weg wären. Der gekaufte Container könnte hingegen nach der Nutzung wieder veräußert werden, falls er nicht anderweitig genutzt werden kann.

Für den Umbau im Stebbacher Kindergarten will die Gemeinde ebenfalls auf einen Container ausweichen, während die Krippe abgerissen wird und anschließend der Neubau entsteht. Ob man diesen Container aus Stebbach danach an der Stettener Straße nutzt, ist noch offen. Platz gebe es genügend, ob die Kinderzahlen weiter steigen, werde man bis dahin sehen. Die Gemeindeverwaltung wurde ermächtigt, einen Bauantrag für das Aufstellen des Containers in der Stettener Straße zu stellen. Die Container haben derzeit eine Lieferzeit von etwa fünf Monaten.

Favoritin ist die Jahrgangswiese an der Stebbacher Festhalle

Einen Schritt weiter ist die Gemeinde auch in Sachen Naturkindergarten. Nachdem in der Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause mehrere Ideen für mögliche Standorte eingegangen waren, hat man die Zeit genutzt, um den an dem Bebauungsplanverfahren zu beteiligenden Behörden die Grundstücke zu zeigen. Einige Grundstücke sind durchgefallen, andere sind noch im Rennen.

Favorisiert wird die Jahrgangswiese an der Stebbacher Festhalle. Ein Teil der Fläche sei zwar ein Biotop, doch der als Unterstand benötigte Bauwagen könnte an anderer Stelle stehen. Ein Naturkindergarten an der Stelle wäre gut anzufahren, und auch dieses Grundstück gehört bereits der Gemeinde. Zudem könnten die Kinder die nahe Festhalle bei sehr schlechtem Wetter leicht als Ausweichquartier nutzen.

Allerdings ist das Gelände sehr abschüssig, weshalb wahrscheinlich Terrassen angelegt werden müssten. Auch für den Naturkindergarten ist eine Baugenehmigung notwendig. Zudem muss der Platz unter dem Bauwagen, der als Unterkunft und Vesperplatz aufgestellt werden soll, für die Kinder unzugänglich gemacht werden. Einstimmig einigten sich die Räte darauf, die Grundstücke neben der Festhalle als Standort für den Naturkindergarten auszuwählen. Nun muss weiterhin mit den Behörden abgeklärt werden, welche Voraussetzungen für eine baldige Kinderbetreuung nötig werden.