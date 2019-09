Gemmingen. (jubu/mare) Der 17-jährige Fahrer eines Motorrads ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Landesstraße L1107 bei Gemmingen gestorben. Das bestätigt die Polizei auf RNZ-Nachfrage.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr auf der zwischen Stetten am Heuchelberg und Gemmingen. In Höhe der Abzweigung zum Industriegebiet hatte der Fahrer eines Suzuki - noch im Überholverbot - einen Lastwagen überholen wollen und war dabei mit dem in Richtung Gemmingen fahrenden Leichtkraftrad-Fahrer zusammengestoßen.

Die Maschine wurde in eine Böschung neben der Fahrbahn geschleudert. Der junge Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle in eine Heilbronner Klinik eingeliefert werden. Dort verstarb er wenig später.

Verkehrsunfallspezialisten der Polizei sicherten im Nachgang Spuren, weshalb die Strecke über mehrere Stunden gesperrt war.