Von Ines Schmiedl

Gemmingen. Bevor Bürgermeister Timo Wolf die Tagesordnung und damit die Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Gärtnerhaus eröffnete, hat er erst einmal den Tagesordnungspunkt "Errichtung einer Freiflächenfotovoltaikanlage auf Gemarkung Stebbach" abgesetzt. Wie berichtet plant ein Investor an der Straße zwischen Stebbach und Richen den Bau eines Solarparks, an dem sich die Bürger in einer Genossenschaft beteiligen können. Bereits zwei Diskussionen im Gemeinderat und ein Bürgerinformationsabend haben dazu stattgefunden.

"Ich kann verstehen, dass eine so schwierige und komplexe Entscheidung Unsicherheiten für die Gemeinderäte und die Bevölkerung mit sich bringt. Deshalb sind offene und transparente Gespräche umso wichtiger", sagte der Bürgermeister vor seinen Räten und dem Publikum, das auf der Terrasse des Gärtnerhauses im Schatten der Kastanienbäume Platz genommen hatte. Was den Vorsitzenden des Gremiums aber zur Absetzung des Themas bewogen hatte, war eine fraktionsübergreifende Sitzung am Dienstag vor der Gemeinderatssitzung, zu der alle Räte eingeladen waren, aber nicht alle hingegangen sind. Diese Art der Meinungsbildung finde er sehr bedenklich und "nicht im Sinne der Transparenz der Entscheidungsfindung".

Am Tag vor der Gemeinderatssitzung wurde dem Bürgermeister der in der Runde gefundene Vorschlag übermittelt. "Sie haben mir Ihr Ergebnis der Fairness halber zukommen lassen", sagte Wolf, der sich für dieses Vorgehen bedankte. Die Gemeinde ist nicht mit der Umsetzung des Solarparks beauftragt, sondern ein Grundstückseigentümer und ein Investor sind mit dem Ansinnen an die Kommune herangetreten, auf genau diesem Grundstück etwas zu tun. "Es ist kein Vorhaben der Gemeinde, das beliebig woanders umgesetzt werden kann", betonte Wolf.

Bevor der Vorschlag einiger Räte besprochen wird, sollten sowohl der Investor befragt werden, ob er sich ein anderes Grundstück zur Umsetzung vorstellen könnte, als auch die Grundstückseigentümer, ob sie ein solches Projekt wollen. Zudem komme hinzu, dass das alternativ vorgeschlagene Grundstück nur in etwa halb so groß ist, wie das ursprüngliche Areal. "Wir müssen erst klären, wie die Rechtslage auf einem kleineren Grundstück ist oder wie die Fördermöglichkeiten dabei sind", führte Wolf weiter aus. Wahrscheinlich werde die Rendite geringer ausfallen, sodass sich weniger Genossenschaftsmitglieder finden könnten.

"Es entsteht zunächst Gesprächsbedarf mit dem Investor, ob das Vorhaben unter solchen Vorgaben überhaupt noch möglich oder interessant ist. Das wird die Verwaltung jetzt über den Sommer tun", sagte der Bürgermeister. Daher setzte er den Punkt ohne weitere Diskussion von der Tagesordnung ab. Ob in der nächsten Sitzung bereits über den Solarpark entschieden werden kann, konnte noch nicht beantwortet werden. Mit Blick auf die interessierten Besucher der Sitzung bedauere er diese Vorgehensweise ganz besonders. "Aber es ist wichtig, um das Verfahren sauber laufen zu lassen und eine sachliche und transparente Entscheidungsfindung zu ermöglichen."

In der Pause machte Wolf noch einmal klar: "Es ist kein Handeln gegen den Gemeinderat. Es soll ein klares Zeichen sein und die Türen für offene Beratungen aufhalten." Seit gut 20 Jahren arbeite das Gremium gut und fair miteinander, daher wolle man jetzt nichts überstürzen.