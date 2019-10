Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Fürfeld. Die Arbeiten an der Bundesstraße 39 in Fürfeld gehen mit Hochtouren voran. Zusammen mit dem Regierungspräsidium (RP) Stuttgart und dem Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach werden von der Stadt in der Ortsdurchfahrt die Straße und Kanäle saniert sowie mehrere Wasser- und Hausanschlussleitungen repariert.

Der zweite Bauabschnitt, während dem die B39 zwischen den Einmündungen Mühlweg und Heilbronner Straße gesperrt ist, neigt sich dem Ende entgegen. Auf diesem Teilstück starten nächste Woche die Asphaltarbeiten, wie Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder im Gespräch mit der RNZ mitteilt. Eine Asphaltdeckschicht wird aber noch nicht aufgetragen, sondern erst am Ende der Gesamtmaßnahme. "Damit die Zufahrt zur Tankstelle gewährleistet bleibt.", betont er.

Voraussichtlich am 4. November wandert die Großbaustelle weiter und es beginnt der dritte und letzte Bauabschnitt. Dieser sieht eine Sanierung der Bundesstraße von der Esso Tankstelle bis zum Ortsausgang in Richtung Kirchhausen vor. Seitens der Stadt werden eine Druckentwässerungsleitung gelegt und punktuell Bordsteine ausgetauscht. Ein kompletter Austausch des Bestandes wie bei den ersten beiden Abschnitten (wir haben berichtet) wird nicht vonnöten sein, denn es bedarf in diesem Bereich nur zwischen Tankstelle und Einmündung Mörikestraße und nicht auf der gesamten Länge einen Vollausbau. "Wir können die Schotterschicht drin lassen", erklärte Daniel Uhlmann vom RP. Entsprechende Proben hätten ein positives Ergebnis hervorgebracht. Somit müsste man nicht wie bisher rund einen halben Meter Erde ausheben, sondern es reiche aus, die Schotterschicht an manchen Punkten etwas anzupassen. "Damit sparen wir enorm Zeit", sagte Uhlmann.

Noch bis voraussichtlich Mitte Dezember könnte die Baustelle andauern, dann aber ist die Leidenszeit der Anwohner zu Ende. Abhängig sei die Fertigstellung aber auch vom Wetter, meint Feil. Uhlmann rechnet mit einer Verkehrsfreigabe am 14. Dezember.

Zum Start des zweiten Abschnitts hatte aber nicht nur die Baustelle samt Lärm und Dreck bei den Anwohnern für Ärger gesorgt. Auch Autofahrer, die sich nicht an die vorgegebene Umleitungsstrecke gehalten hatten, waren eine zusätzliche Belastung. Die Aufregung habe sich inzwischen gelegt. Abhilfe habe hierbei die Öffnung der Von-Gemmingen-Straße für den Verkehr von und nach Treschklingen geschaffen, erklärt Feil.