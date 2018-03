Bad Rappenau. (guz) Mit zwei wichtigen, aber auch unerwartet teueren Entscheidungen hat der Gemeinderat am Donnerstag die Weichen für die Betreuung von Kindergartenkindern und Grundschülern gestellt. Auf rund 6,6 Millionen Euro summieren sich die Kosten für den Neubau des Kindergartens "Kandel" und die Sanierung der Grundschule in Bonfeld. Für beide Vorhaben hatten die Planer bislang deutlich geringere Kosten angesetzt. Nun muss die Stadt 2,1 Millionen Euro nachfinanzieren.

Beim innenstadtnahen Kindergarten "Kandel", der vor allem die Jüngsten aus dem gleichnamigen geplanten Neubaugebiet aufnehmen soll, haben Änderungswünsche aus den Reihen der Fraktionen und Anregungen von Kindergartenleiterinnen und der Kindergartenfachberatung des Heilbronner Landratsamtes zu erheblichen Änderungen der Pläne geführt. Die Folge: Statt 2,8 kostet der dann erheblich größere Neubau nun voraussichtlich 3,5 Millionen Euro.

Von den neuen Plänen werden zwar vor allem die Kinder, darüber hinaus jedoch auch alle Bad Rappenauer Bürger profitieren, denn im Erdgeschoss wird nun ein großer Multifunktionsraum gebaut. Dort sollen künftig öffentliche Veranstaltungen möglich sein. Außerdem werden eine moderne Essensausgabestation, drei zusätzliche Schlafräume für die beiden Kleinkind-Gruppen und ein ebenfalls multifunktional ausgerichteter Bewegungsraum unter dem auf Wunsch der Gemeinderäte geneigten statt flachen Dach eingebaut. Insgesamt sollen hier zwei U-3- und drei Regelgruppen für Über-Dreijährige ihr Domizil finden. Die Stadtverwaltung rechnet mit 600.000 Euro Fördermitteln.

Oberbürgermeister Sebastian Frei erinnerte daran, dass das in den Stadtfarben gehaltene Großprojekt ausführlich vorberaten wurde und die Neuplanungen auch auf kommende Anforderungen ausgerichtet seien. Hochbauamtsleiter Alexander Speer stellte ebenfalls die Vorteile des multifunktional ausgelegten Gebäudes heraus, bis hin zu flexiblen Wänden, die bei Bedarf leicht umgebaut werden könnten. Das Gremium trug die erheblichen Mehrkosten geschlossen mit. "Eine große Belastung für den Haushalt", kommentierte Bernd Hofmann (FW), "aber gut angelegtes Geld."

Laut Bedarfsplan fehlen im gesamten Stadtgebiet 120 Betreuungsplätze. Man habe sich nicht von der Dringlichkeit des Bedarfs jagen lassen, sondern sauber geplant, betonte Sonja Hocher (GAL). Klaus Ries-Müller (ÖDP) befürchtet allerdings, dass es auch im neuen Kandel-Kindergarten bereits in ein paar Jahren zu eng werden könnte. Er regte an, eine Fotovoltaikanlage für den Eigenbedarf aufs Dach zu packen, was die Verwaltung nun prüfen will. "Das wäre aber noch mal eine Hausnummer extra", warnte Speer vor den zusätzlichen Kosten.

In ähnlicher Größenordnung wie die Kandel-Kita bewegt sich inzwischen auch die mit einer Erweiterung verbundene Sanierung der Grundschule im Stadtteil Bonfeld. Mit nun 3,1 Millionen Euro liegt man aktuell 1,3 Millionen Euro über den ursprünglichen Planungen, was vor allem durch gravierende Probleme bei der Statik bedingt ist, die bei der Planung noch nicht bekannt waren und außerdem zu einer deutlichen zeitlichen Verzögerung geführt haben.

Doch dieser Umstand hat nun auch sein Gutes: Seit Januar gibt es ein neues Landesförderprogramm für Schul- und Kita-Neubauten, das die Stadt nun anzapfen will. Das wäre vorher nicht möglich gewesen, sagte Hauptamtsleiter Wolfgang Franke. Außerdem bekomme Bonfeld nun ein Gebäude, das fast einem Neubau gleichzusetzen sei, sagte Oberbürgermeister Frei, der die umfangreiche Maßnahme zugleich als Bekenntnis der Stadt zu ihren Stadtteilschulen sieht. "Für Bonfeld wird das eine tolle Sache", befand Erwin Wagenbach (CDU).