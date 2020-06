Von Anjoulih Pawelka

Neckarbischofsheim/Reichartshausen. Das Freibad in Neckarbischofsheim bleibt diese Saison geschlossen. Das hat der Turnverein Neckarbischofsheim, der das Bad betreibt, in einer Sitzung einstimmig beschlossen. "Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht", sagt Martina Wanke, die Vorsitzende des TV. Aber die Auflagen, die erfüllt werden müssen, sind für das kleine Schwimmbad nicht zu stemmen.

Der Badebetrieb wird von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Turnvereins aufrechterhalten. Vor allem die Koordinierung der Besucher würde die Verantwortlichen vor eine große Herausforderung stellen. "Als Verein können wir das mit der Anmeldung nicht stemmen", sagt Wanke. Man bräuchte täglich mindestens einen Ehrenamtlichen, der den ganzen Tag die Anmeldungen telefonisch entgegennimmt. Außerdem bräuchte es fünf weitere freiwillige Helfer, damit die Abstandsregeln und die zusätzlichen Desinfektionsvorschriften umgesetzt werden können. "Das trauen wir uns als Verein in der ehrenamtlichen Arbeit nicht zu", sagt Wanke

Der Schwimmmeister könne das alleine auch nicht stemmen. Das wäre viel Aufwand für wenig Schwimmer, denn in dem kleinen Bad könnten höchstens 20 Leute gleichzeitig sein. Wenn die Rutsche geöffnet werden würde, sogar nur zwölf. Das Kinderbecken wäre quasi ein Privatpool für ein einziges Kind. In der Familienzeit würde sich die Anzahl noch einmal reduzieren. Hier könnten dann nur zehn Personen im Wasser sein. Im ganzen Areal wären es insgesamt nur 50 Besucher. Umkleidekabinen, das Volleyballfeld und der Spielplatz wären außerdem gesperrt. Das hat das Landratsamt bei einem Termin vor Ort ermittelt. Und auch der Reinigungsaufwand zwischen den Badezeiten wäre zu groß. "Das wäre Schwimmen ohne Spaß, meint Wanke.

Bedenken bestanden auch, dass man einige Leute hätte wegschicken müssen, da sich an heißen Tagen womöglich mehr als 150 Personen gemeldet hätten, um das Freibad zu besuchen. Das würde "böses Blut" geben, ist sich Wanke sicher. Trotz der Schließung planen die Verantwortlichen im Sommer aber einige Aktionen wie zum Beispiel einen Kuchenverkauf "to go". Damit will der Verein auch den Kiosk unterstützen, der schon vor einiger Zeit geöffnet hat, und der seine Speisen im Freibad anbietet.

In Reichartshausen öffnet das Freibad am Montag. Hier gibt es drei Badezeiten. Die erste beginnt morgens um 9 Uhr und endet um 11 Uhr. In der Pause desinfizieren die Schwimmmeister das Bad, bevor es um 12 Uhr weiter geht. Besucher können dann bis 20 Uhr auf dem Gelände bleiben. Aber auch für Spätschwimmer gibt es eine Zeit. Diese beginnt um 18 Uhr und endet ebenfalls um 20 Uhr. Der späteste Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Ende der Badezeit.

Anmelden können sich die Besucher ausschließlich über die Homepage der Gemeinde, auf der der Link zur Reservierungsseite steht. Das funktioniert aber wohl erst ab Montag. Pro Anmeldung können bis zu fünf Personen eingetragen werden, die alle ihre Kontaktdaten angeben müssen.

Im Freibad selbst gibt es strenge Auflagen. Insgesamt können sich 100 Personen im Becken aufhalten, 70 davon im Nichtschwimmer-Bereich. Im Schwimmer-Bereich gibt es noch einmal eine Unterscheidung. Wer sportlich ist und sehr zügig schwimmt, kann dies auf einer der beiden 25 Meter langen Bahnen tun. Bis zu fünf Personen pro Bahn sind erlaubt, und es wird im Kreis geschwommen. Das Konzept sei nicht neu, erklärt Schwimmmeister Ralf Jung. Starke Schwimmer hätten das schon länger gefordert und würden sich in dieser Saison darüber sicherlich freuen. Die restlichen 20 Personen in diesem Bereich können langsam schwimmen. "Sie müssen halt schauen, dass sie Abstand halten", sagt Jung. Neu ist auch, dass es nur einen Zugang zum Wasser gibt.

Im Planschbecken ist Platz für 15 Kinder. Die Rutsche, der Sprungturm und das Volleyballfeld sind allerdings gesperrt. Insgesamt dürfen sich während der Badezeit maximal 500 Besucher auf dem Gelände aufhalten. Die Schwimmmeister haben überall Schilder aufgestellt, um auf die Abstands- und Hygieneregeln aufmerksam zu machen. Wegen dieser Vorgaben sind auch die Duschräume gesperrt; die Außenduschen dürfen allerdings benutzt werden. In geschlossenen Räumen müssen die Besucher, wie überall, einen Mund-Nasenschutz tragen.