Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Gemmingen. Wenn die Tage kürzer werden und auch die Temperaturen nicht mehr täglich über die 30-Grad-Marke schnellen, ist das Ende der Freibad-Saison in Sicht. Sowohl in Bad Rappenau und in Gemmingen als auch in Sinsheim ist man mit den letzten Monaten zufrieden. Während bis Ende August rund 60.000 Besucher nach Gemmingen ins Imre-Gutyan-Freibad und 100.000 nach Sinsheim kamen, vermeldete das Rappsodie in der Kurstadt ein persönliches Rekordjahr. Nachdem man bereits 2018 trotz Baustelle und damit einhergehenden Beeinträchtigungen aber mit vergünstigten Eintrittspreisen rund 53.000 Besucher ins Bad locken konnte, kamen im Jahr eins nach der Sanierung sogar 55.000 Badegäste. "Seit der Aufzeichnung als Rappsodie 2008 war es das beste Jahr", freut sich Betriebsleiter Timo Künzel.

Allerdings muss man die beiden Zahlen auch in Relation setzen. 2018 öffnete das Bad mit deutlicher Verspätung erst Mitte Juni, 2019 pünktlich im Mai. "Dafür war 2018 der bessere und konstantere Sommer", sagt Künzel. Freibad sei nun mal ein "Outdoor-Geschäft" und damit stark vom Wetter abhängig.

Gut angenommen worden seien die baulichen Veränderungen im Bad. So habe der "hochwertige Umkleidebereich beinahe Wohnbaucharakter. Es wurde viel investiert und das hat sich ausgezahlt", findet Künzel. Besonders viele Familien habe es in diesem Jahr ins Rappsodie-Freibad gezogen. Zum Saisonstart konnte der neue "Splash"-Platz für die jüngsten Besucher eingeweiht werden.

Über seit Jahren solide Besucherzahlen kann sich auch Gemmingen freuen. Zwar sei der Schnitt von knapp 70.000 Gästen im Jahr zuletzt gefallen, dennoch ist man mit der Saison zufrieden. "Es war in Ordnung. Man darf es nicht mit letztem Jahr vergleichen", sagt Sascha Clasen, Meister für Bäderbetriebe im Imre-Gutyan-Freibad. 80.000 Gäste waren es 2018, im Rekordjahr 2015 sogar 100.000 Besucher. In Gemmingen legte man in diesem Jahr sogar einen Frühstart hin und öffnete das Bad schon am 15. April - 24 Stunden vorher war in manchen Teilen im Kraichgau noch Schnee gefallen. Mit 2600 Schwimmern verzeichnete man dort am 26. Juni - ein Mittwoch außerhalb der Ferien - die beste Tagesbesucherzahl. Rappenau verzeichnete in der Spitze mehr als 3000 Gäste am 30. Juni.

Beim Publikum habe sich in beiden Bädern der Trend bestätigt, dass immer weniger Jugendliche ins Freibad gehen. "Am Ferienanfang hat man es gemerkt, dass viele weg sind", berichtet Clasen. "Die Jugend kommt nur ins Freibad, wenn es zu heiß wird, wenn sie es nicht mehr aushalten", meint hingegen Künzel.

An einer möglicherweise für Heranwachsende fehlenden Attraktivität des Rappsodie - das mit einem Wellenbecken, einem Sprungbrett und zwei Rutschen aufwartet - soll dies aber nicht liegen, betont der Betriebsleiter in der Kurstadt. Vielmehr würden sie lieber zu Hause mit dem Handy und Tablet spielen als Schwimmen zu gehen.

Handgreiflichkeiten und Ausschreitungen wie beispielsweise in Düsseldorf - dort musste binnen weniger Wochen ein Freibad zwei Mal wegen Tumulten geräumt werden - gab es in Gemmingen und Bad Rappenau in dieser Form nicht. "Es war ziemlich friedlich. Es gab kleinere Auseinandersetzungen, aber eine Gefahr für die Badegäste bestand nicht", sagt TImo Künzel. "Das war eher ein Ausreißer. Eine Security brauchen wir in Bad Rappenau noch lange nicht."

Im Imre-Gutyan-Freibad musste bei einem verbalen Streit einmal die Polizei hingezogen werden. Dies sei allerdings nicht mit anderen Bildern zu vergleichen, meint Clasen. "Es war überhaupt keine Meldung wert." In Sinsheim hingegen schubsten Freibad-Rowdys einen Bademeister ins Becken (wir haben berichtet).

Voraussichtlich nur noch bis zum 15. September können Schwimmer unter freiem Himmel ihrem Hobby frönen. "Die aktuelle Wetterprognose zeigt, dass eine Verlängerung keinen Sinn macht", sagt Künzel. Sollte die Saison aber doch verlängert werden, wird die RNZ dies vermelden.