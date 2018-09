Seit 1977 wird im Imre-Gutyan-Freibad in Gemmingen der Besucherdurchschnitt errechnet. Trotz Rekordhitze kamen nur rund 75 000 Gäste. Damit wurde der Durchschnitt gerade so erreicht. Zum Abschluss der Saison gibt es am 16. September einen Tag der offenen Tür. Foto: Freibad Gemmingen

Von Inga Jahn

Gemmingen/Bad Rappenau/Sinsheim. Ein Sommer der Superlative: Die Hitzewelle 2018 war und ist in aller Munde. Temperaturen über 38 Grad Celsius haben manchem zu schaffen gemacht, andere genossen die ungewohnte deutsche Wärme. Naheliegend, dass ein Sommer wie dieser vor allem die Betreiber von Freibädern freut, Rekordbesucherzahlen lassen sich vermuten. "Das wäre schön gewesen", gibt Patrick Mach, Betriebsleiter des Freibads in Gemmingen, zu. "Rekordzahlen sind jedoch ausgeblieben."

Der Durchschnitt von 75.000 Besuchern in der Saison, der seit 1977 gemessen wird, wurde in Gemmingen gerade so erreicht. "Wir haben keine Rekordzahlen geschrieben, keine außergewöhnlichen Massen stemmen müssen und sonst ist alles wie immer gewesen", heißt es aus Gemmingen. Erwartet wurden einige Besucher mehr. Mach spricht von mindestens einem Drittel, auf die das Freibad eingestellt war. Die Gründe sind für ihn allerdings klar: "Die Leute haben den Sommer einfach satt gehabt. Nach einer so langen Wärmeperiode freut sich keiner mehr aufs Freibad. Besser wäre es gewesen, wenn zwischen den Hitzeperioden auch kalte Tage gelegen hätten, die für Abkühlung sorgen." So wäre die Vorfreude auf Freibadwetter sicherlich regelmäßig aufgekommen und die Besucherzahlen wären gestiegen. Unterm Strich also ein "unerwartet normaler Sommer in Gemmingen". Mit einem Tag der offenen Tür endet im Imre-Gutyan-Freibad am Sonntag, 16. September, bei freiem Eintritt die Saison.

In Bad Rappenau ist man derweil mit der zweithöchsten Besucherzahl der letzten zehn Jahre sehr zufrieden. "Wenn ich mir den Zehnjahresrückblick anschaue, dann überrascht es mich selber, wie gut wir dieses Jahr besucht wurden", sagt Timo Künzel, Werkleiter des Rappsodie auf RNZ-Anfrage. Trotz mehrfach verschobener Eröffnung und Baustelle auf dem Freibadgelände kamen über 45.000 Besucher. "Vielleicht da die Schwimmbecken uneingeschränkt nutzbar waren und wir trotzdem reduzierte Eintrittspreise verlangt haben", vermutet Künzel. Einziges Manko sei der geplante "Splash-Platz" gewesen, der wegen Lieferschwierigkeiten und Werksferien nicht wie geplant Ende Juni eröffnet werden konnte, sondern sich immer noch im Bau befindet. "Aber alles halb so schlimm, bei dem Sommer waren unsere Gäste wohl trotzdem zufrieden und das ist unser größtes Anliegen", blickt der Werksleiter auf die vergangenen Wochen zurück.

Ähnliches berichtet Ute Krüger, Assistentin der Werkleitung, über die Freibadsaison in Sinsheim: "Ich denke, man kann den Sommer schon jetzt als wirklich gut bezeichnen." Bisher seien rund 136.000 Besucher im Freibad gewesen, mehr werden in den kommenden Wochen noch erwartet. Da die Wetterprognosen für September noch gut aussehen, verlängerte das Freibad die Saison bis 30. September: "Die verlängerte Badesaison soll auch dazu beitragen, den Badbesuchern etwas zurückgeben zu können. Immerhin war das Freibad in den letzten Jahren durch Umbau und Sanierung oft nur eingeschränkt nutzbar", erklärt Krüger. An den Jahrhundertsommer 2003 reichen die Besucherzahlen in Sinsheim jedoch nicht heran: "Damals hatten wir 225.000 Besucher, das schaffen wir dieses Jahr bestimmt nicht mehr." Sicher sei jedoch, dass die Sinsheimer Stammgäste die Freibadsaison noch nicht abgeschlossen haben.

Doch wer sind eigentlich die, die in diesem Sommer auf den Wiesen der Freibäder lagen und die Sonne genossen haben? Alle Freibad-Experten sind sich in diesem Punkt einig: Es sind vor allem Rentner und junge Familien, jedoch immer weniger Jugendliche, die ins Freibad kommen. "Freibad scheint aus der Mode gekommen zu sein", vermutet man in Sinsheim. "Die Jugend bleibt lieber zu Hause, sie kommt erst, wenn die Klamotten beim auf den Bildschirm glotzen vor Schweiß an der Haut kleben", behauptet man in Bad Rappenau. "Vielleicht sind Jugendliche auch einfach lieber am See, da sind sie ungestörter", nimmt Krüger die Jugend in Schutz. Sie könne verstehen, dass Jugendliche sich im Freibad möglicherweise weniger wohl fühlen, freue sich jedoch, wenn auch sie wieder mehr kommen würden.