Von Eric Schmidt

Sinsheim. 150 Zuschauer sahen dem TSV Neckarbischofsheim am Sonntag beim 6:2-Sieg gegen die SpVgg 06 Ketsch zu. Gut möglich, dass unter den Schaulustigen auch ein paar "Schiedsrichter-Beobachter" waren - Fußball-Fans, die einfach mal eine Fifa-Schiedsrichterin sehen wollten.

Karoline Wacker, Unparteiische aus der Frauen-Bundesliga, hatte ihren Antrittsbesuch in "Bischesse". Erstmals pfiff die 28-Jährige von den Sportfreunden Großerlach eine Partie beim Landesliga-Aufsteiger vom Ablassweg. Wie die "Lady in Yellow" mit der gelben Pfeife ihren Job ausübte, kam an. "Sehr unaufgeregt. Überhaupt nicht von oben herab. Frau Wacker hat im Umgang mit den Mannschaften genau den richtigen Ton getroffen. Das hat man schon bei der Begrüßung gemerkt", lobt TSV-Pressechef Horst Schütz.

Energisch: Fifa-Schiedsrichterin Karoline Wacker griff beim Landesliga-Spiel TSV Neckarbischofsheim - SpVgg 06 Ketsch konsequent durch. Foto: H. Schmerbeck

Es war nicht so, dass es ein ereignisarmes, langweiliges Spiel gewesen wäre. Im Gegenteil: Es gab einiges zu tun und einige Entscheidungen zu treffen beim Schlagabtausch zwischen TSV und SpVgg. Karoline Wacker zögerte nicht. In der 10. Minute zeigte sie Tobias Lorenz die Gelbe Karte, nach dem Seitenwechsel verwarnte sie den Ketscher Steffen Jung. Auch vor harten Sanktionen schreckte sie nicht zurück. In der ersten Halbzeit verhängte sie für sie den TSV einen Foulelfmeter, in der zweiten Halbzeit für die SpVgg. "Der erste Elfmeter war glasklar. Den zweiten kann man geben", sagt Schütz. "Karoline Wacker hat es gut gemacht und sich nicht foppen lassen."

Für den TSV war es alles in allem ein gelungener Tag, auch als Gastgeber konnte er punkten. Der Verein hatte Karoline Wacker im wahrsten Sinne des Wortes den Hof gemacht und vor dem Klubhaus einen Frauenparkplatz reserviert - mit einem eigens entworfenen Schild "Park & Pfeif. Schiedsrichterinnen & Co." Was für eine Raumaufteilung: Als Wacker mit ihren Assistentinnen Lia Engelbrecht und Jule Gebhardt um kurz nach 14 Uhr das Auto abstellte, konnte sie sich ein Lachen nicht verkneifen.

Nach der Ankunft bot ihr Abteilungsleiter Herbert Heer einen Kaffee als Willkommenstrunk an. "Das machen wir immer so. Das ist normal", sagt Schütz und freut sich: "Karoline Wacker war voll des Lobes. Ich denke, es hat ihr bei uns gefallen." Dass die Fifa-Schiedsrichterin und die beiden Linienrichterinnen nach dem Abpfiff noch eine ganze Weile an der Bratwursthütte saßen, werten sie in "Bischesse" als gutes Zeichen.

Einziger Wermutstropfen für Wacker: das Auto. Bei der Hinfahrt hatte ihr Wagen eine Panne und blieb stehen. Wacker funkte SOS und rief ihre Schwester an, die sie nach Neckarbischofsheim chauffierte. Das Auto sollte schnellstmöglich wieder fahrtüchtig sein. Nach dem Ausflug in die Landesliga stehen bald wieder Spiele in der Frauen-Bundesliga und der Herren-Regionalliga an.