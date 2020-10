Bad Rappenau. (fsd) Vor zwei Wochen hat sich das "Rappsodie"-Hallenbad aus der Corona-Zwangspause zurückgemeldet und sowohl die nachgebesserten Schwimmbecken als auch die Sauna-Landschaft wieder eröffnet – wenn auch unter zahlreichen corona-bedingten Verordnungen. So müssen die Tickets ähnlich wie beim Freibad vorab online für einen der angebotenen Zeitblöcke gekauft werden. Ebenso gilt auf allen Wegen, auf denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, Maskenpflicht.

Doch im Winter sorgt eine andere Tatsache für ein größeres Problem. Denn die Badegäste müssen die Heimreise mitunter mit nassen Haaren antreten. Sowohl die Föhne als auch die Steckdosen, in denen man ein eigenes Gerät anschließen könnte, sind außer Betrieb. Dies sorgte bei so manchem Gast schon für Verwunderung. "Und morgen bin ich krank und werde als corona-infiziert abgestempelt", meinte eine Besucherin, als sie sich die Haare trocknen wollte.

"Wir sind frisch in Betrieb und haben nun unsere Erfahrungen gemacht", sagt Betriebsleiter Timo Künzel im Gespräch mit der RNZ. Ihm sei das Problem bekannt, und er und sein Team arbeiteten an einer Lösung. "Wir sind noch in der Überlegung und versuchen zu optimieren." Versprechen will er aber nichts. Denkbar seien beispielsweise separate Föhnkabinen wie in der Sinsheimer Badewelt. Doch solche Kabinen zu errichten sei teuer. Zudem müsse man gewährleisten, dass diese auch nach jedem Gast desinfiziert werden. Hier müsste man Kosten und Nutzen abwägen.

Problematisch ist im "Rappsodie", dass die bisherigen Föhnplätze und Steckdosen genau in einem Durchgang liegen. Daher könnte man auch nicht einfach nur jeden zweiten Föhn beziehungsweise die Steckdose freischalten.

Auf der Internetseite des Bades wird vor der Buchung unter den Corona-Informationen über die abgeschalteten Föhne informiert. Offensichtlich aber nicht prominent genug, denn nach einem Besuch standen einige Gäste unwissend vor den Haartrocknern. "Hätte ich das gewusst, wäre ich mit dem Kopf nicht unter Wasser."

Künzel ist mit den ersten zwei Wochen im Sonderbetrieb zufrieden. Im Vergleich zum Vorjahr liege der Umsatz bei rund 50 Prozent. Vergangenen Samstag und Sonntag seien sogar sowohl im Hallenbad als auch im Sauna-Bereich alle Blöcke ausgebucht gewesen. Aufgrund der Nachfrage und der noch möglichen Kapazitäten gibt es ab sofort wieder Tageskarten für die Sauna-Landschaft. Bisher konnte man maximal vier Stunden hier verbringen. Täglich können wieder 30 Gäste den ganzen Tag im "Rappsodie" verbringen.