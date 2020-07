Am Dienstagnachmittag fand in Steinsfurt ein Corona-Massentest statt. Das Ergebnis: Bei 40 von 105 Personen war das Ergebnis positiv. Foto: Julian Buchner

Heidelberg. (RNZ/rl) Nach der am Dienstag vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises durchgeführten Flächentestung bei der rumänisch christlichen Gemeinde in Sinsheim liegen nun die Laborergebnisse vor. Das teilte das Amt am Donnerstag mit.

"Bei den 105 freiwillig getesteten Mitgliedern dieser Glaubensgemeinschaft konnte bei 40 Personen eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen werden", sagte Andreas Welker, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes. Von den positiv getesteten Personen, darunter auch Kinder und Familien, wohnen mindestens 14 Personen im Rhein-Neckar-Kreis. Die weiteren Personen verteilen sich auf die Land- oder Stadtkreisen Karlsruhe und Heilbronn. Die zuständigen Behörden sind informiert. "Ebenso haben wir das Sozialministerium und Landesgesundheitsamt über das Ergebnis dieser Flächentestung in Kenntnis gesetzt", sagt der stellvertretende Amtsleiter.

Für die im Rhein-Neckar-Kreis lebenden positiv getesteten Personen werde nun Quarantäne verfügt und die Kontaktpersonen ermittelt, teilte das Gesundheitsamt mit. Aufgrund des nun bekannten Infektionsgeschehens im Zusammenhang mit der Gemeinde, will das Gesundheitsamt nun auch die noch fehlenden 77 Personen der rumänisch-christlichen Gemeinde abstreichen.

Die kurzfristige Flächentestung war angesetzt worden, nachdem eine positiv getestete Person mit Beziehungen zur rumänisch-christlichen Gemeinde in Sinsheim entdeckt wurde. Nachdem es vor Kurzem in einer anderen Großstadt mehrere Infektionen von Personen der dortigen rumänischen Gemeinde gegeben hat, hatten sich die Verantwortlichen entschlossen, vorerst keine Gottesdienste mehr durchzuführen.

Allerdings sei nicht auszuschließen, dass Gemeindemitglieder deshalb Gottesdienste von Kommunen in der Umgebung besucht hätten, hieß es. "Deshalb hat sich unser Gesundheitsamt in Absprache mit der Stadt Sinsheim für eine kurzfristige Flächentestung entschieden, um ein größeres Infektionsgeschehen ausschließen zu können", erläutert die für Ordnung und Gesundheit zuständige Dezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss.

Unberücksichtigt eventueller weiterer Fälle des heutigen Tages liegt die Sieben-Tages-Inzidenz des Rhein-Neckar-Kreises damit bei 6,6.