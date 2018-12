Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und Fahrzeugen eilte die Eppinger Feuerwehr an den Brandort. Sie musste allerdings nur noch einige Glutnester nachlöschen - die Mitarbeiter der Recyclingfirma hatten den Brand bereits eingedämmt. Foto: Armin Guzy

Eppingen. (guz) Ein Brand mit erheblicher Rauchentwicklung auf dem Gelände des Recycling-Spezialisten Alba hat am Dienstagabend die Eppinger Feuerwehr auf den Plan gerufen. Da die firmeneigenen Löschanlagen und die Mitarbeiter den Brand rasch bekämpft hatten, entstand offenbar nur ein verhältnismäßig geringer Schaden, und die Feuerwehr musste lediglich noch einige Glutnester löschen. Verletzt wurde niemand, giftige Dämpfe entstanden ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Gleichwohl war die Feuerwehr gegen 17.40 Uhr mit einem Großaufgebot zum Brandort am östlichen Stadtrand ausgerückt, denn die Firma an der Heilbronner Straße Eppingens ist für die Feuerwehr kein unbekanntes Objekt. Bereits mehrfach hatte es hier gebrannt.

Der schwerwiegendste Vorfall liegt gerade einmal ein Jahr zurück: In der Nacht auf den 8. Mai 2017 hatte ein Großbrand Teile der Recycling-Firma zerstört. Mehr als 80 Feuerwehrleute waren damals im Einsatz. Vier Monate später kam es auf dem Firmengelände zu einem kleineren Brand.

Nun also erneut - und betroffen war wieder derselbe Anlagenteil: Die speziell für das Recycling pentan-haltiger Geräte konzipierte Straße, in der Altgeräte in ihre Einzelteile zerlegt und geschreddert werden. Die Anlage war erst im Frühjahr 2017 eingeweiht worden und ist laut Thomas Dietershagen, Geschäftsführer der Alba-Electronics Recycling GmbH, bundesweit die erste Anlage dieser Art.

Mit Pentan werden die Kunststoffe der Kühlgeräte aufgeschäumt; in neueren Geräten wird es auch statt FCKW als Kühlmittel verwendet. Es bildet ein leicht entzündliches Dampf-Luft-Gemisch. Dieses Gemisch war offenbar auch die Ursache des Brandes am Dienstag.

Vermutlich hatte sich an einem Förderband Pentan-haltiger Schaum angesammelt und sich dann aufgrund hoher Reibung und der dadurch entstehenden Hitze entzündet. Gebrannt hatte laut Dietershagen lediglich eine Maschine; der Sachschaden sei gering, allerdings müsse die Anlage wohl für ein oder zwei Tage ruhen. Ersatzteile für die Reparatur seien bereits unmittelbar nach dem Brand bestellt worden.

"Wir haben selbst gelöscht", schilderte der Geschäftsführer, "wir wissen, das wir den Brand in den ersten drei Minuten in den Griff bekommen müssen." Gelinge dies nicht, bestehe die Gefahr, dass die Feuerwehr die Anlage nicht mehr löscht, sondern kontrolliert abbrennen lässt. Der Schaden wäre in diesem Fall immens.

Die Firmenmitarbeiter schafften es auch weitgehend, den Brand in der Entstehungsphase zu bekämpfen, kamen allerdings nicht an alle Stellen des Förderbandes heran. Hier waren dann die Einsatzkräfte der Feuerwehr gefragt.

Die Rauchentwicklung war enorm: "Eine wahnsinns Wolke", schildert Dietershagen, der nun Konsequenzen ziehen will: "Wir werden die Löscheinrichtung innerhalb der Anlage untersuchen, eventuell muss deren Wirksamkeit gesteigert werden." Den Brandschaden und die finanziellen Einbußen durch den Produktionsausfall konnte er am Dienstag noch nicht beziffern.