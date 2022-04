Von Tim Kegel

Sinsheim-Weiler/Buchenauerhof. Braut sich über der Erweiterung des Golfplatzes im Buchenauerhof ein Fiasko zusammen? Solche Befürchtungen gibt es unter Beobachtern und bei Anwohnern der von den Erdanlieferungen im großen Stil betroffenen Orte Weiler und Reihen, die sich inzwischen zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen haben. Auch Behörden und Fachleute sind sich trotz positiver Signale noch nicht im Klaren darüber, ob das Vorhaben – wenn auch weit fortgeschritten – überhaupt wie beabsichtigt gebaut werden kann.

Rund 225.000 Kubikmeter Erde sollen zur Baustelle gekarrt werden. Doch lediglich einen Bruchteil davon – rund 8000 Kubikmeter – umfasst eine Baugenehmigung, die allerdings aus dem Jahr 2016 stammt und sich offenbar nicht aufs jetzige Vorhaben bezieht. Und es existiert die Sorge, dass die Erde – sofern sie nicht bleiben kann – am Ende wieder weg müsste. Erneut mithilfe Zigtausender Lastwagen.

Und so erweist sich für den Golfclub mehr und mehr als Problem, dass dieser die Abnahme des Abraums per Vertrag zugesichert hat – mit den umfangreichen Geländemodellierungen durch eine Fachfirma als Gegenleistung. Vertragspartner ist die Schwarz-Gruppe, unter anderem Muttergesellschaft von Kaufland und Lidl, von deren Baustellen im Unterland die Erde über Tausende Gesamtkilometer angefahren wird. Zum Baustopp kam es am 22. Februar, nachdem die Dimensionen des Vorhabens im Zuge von RNZ-Recherchen bekannt und zunächst Bedenken in Sachen Artenschutz öffentlich wurden. Seither darf kein Erdmaterial mehr verbaut werden. Trotzdem liefern die Sattelzüge – rund 15.000 würden es am Ende werden – weiter Abraum im Minutentakt an.

Etwa 70.000 bis 80.000 Kubikmeter sollen noch kommen, voraussichtlich bis Juli. Können die Fuhrunternehmen nicht wie zugesichert abliefern, wird dies als Vertragsbruch gewertet. Aus der vermeintlichen Win-win-Situation, durch die der Golfclub, wie beteuert wird, zwar kein Geld verdiene, aber für den neuen Platz auch keines ausgeben müsse, könnte dann ein finanzielles Dilemma werden. Zwar gibt es Signale, dass es so weit nicht kommen muss. Trotzdem ist unklar, bis wann und ob mit einer Baugenehmigung für das Großprojekt gerechnet werden kann. Während der Erdberg wächst.

So lauten im Schnelldurchlauf die wesentlichen Punkte einer nicht-öffentlichen Sitzung des Gemeinderats, die kürzlich auf Antrag der Freie-Wähler-Fraktion einberufen wurde. Anwohner hatten zuvor seit Wochen verschmutzte Straßen und nicht ablassenden Frachtverkehr beklagt.

Teilnehmer des über zweistündigen Treffens lobten nun zwar deutlich den offenen Umgang von Clubpräsident Harry Zimmermann und Planungsingenieur Philipp Schwab mit der Problematik. Das Duo setzt auf Transparenz nach dem Motto Augen zu und durch. Klar wurde aber auch, dass es große Schwierigkeiten gibt, die offenbar nicht erkannt wurden. "Es ist mir vollkommen unverständlich, wie es zu so etwas kommen kann", sagte ein Teilnehmer der Sitzung.

Kleinstes Problem scheinen dabei inzwischen die Feuersalamander, Erdkröten, Eidechsen und andere Tiere in den Wäldern, Teichen und Tümpeln rund um den Golfplatz zu sein, auch weil der Club – von einem Fachbüro und dem Nabu Sinsheim unterstützt – umfangreich nachgebessert hat und weiter nachbessern will, sodass ein künftiger Platz in Sachen Artenschutz wohl besser dastehen würde als zuvor.

Doch bereits im Dezember soll laut Landratsamt ein Termin auf der Baustelle mit Vertretern des Baurechtsamtes, der Unteren Abfallrechtsbehörde und den Ausführenden stattgefunden haben, bei dem die Vorlage weiterer Planunterlagen vereinbart werden musste, damit "ein erneutes baurechtliches Verfahren stattfinden" könne. Das Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte zuvor lediglich vom "Umbau Kurzbahnanlage" Kenntnis. Das aktuelle Vorhaben umfasst jedoch die Erweiterung des Sechs- auf einen Neun-Loch-Platz. Die dann 27 Löcher wären überregional ein Alleinstellungsmerkmal für den Golfclub, allerdings soll hierbei Bodenmaterial in einer Höhe von bis zu acht Metern auf einer Fläche von etwa 200 auf 70 Meter aufgebracht und verdichtet werden. Mit enormem Druck.

"Dass in wesentlich größerem Umfang verfüllt wird, als genehmigt", habe ein Mitarbeiter des Wasserrechtsamtes im November 2021 nach der Anzeige des Baubeginns festgestellt, wie die Behörde auf Nachfrage einräumt. Nachdem kurz vor Weihnachten bekannt wurde, dass sich die Auffüllmenge fast verdreißigfachen soll, seien am 1. Februar in einer Stellungnahme des Wasserrechtsamts an die Stadt Sinsheim umfangreichere Auflagen gefordert worden.

Unterdessen sorgten sich Beobachter wegen des Drucks, den die Erhöhung des Geländes mit sich bringt, etwa auf die Verläufe des Grundwassers. Zu stark verdichteter Boden könne in seiner Speicher-, Puffer- und Lebensraumfunktion eingeschränkt werden, heißt es hierzu in einer umfangreichen Antwort der Kreisbehörden auf Fragen der RNZ. Bei der Verdichtung müssten Parameter wie der Luft- und Wasseraustausch zwischen Ober- und Unterboden sowie die Versickerungsfähigkeit beachtet und Gefahren von Staunässe und Bodenerosionen vermieden werden. Derlei Zusammenhänge würden zwar im Interesse der Bespielbarkeit des Platzes bei der Planung mitbedacht, glaubt das Amt. Die Auswirkung des Bauwerks auf eine reduzierte Neubildung des Grundwassers schätzt man zudem als "sehr gering" ein, wegen der begrenzten Fläche und weil die Böden "zumindest im Bereich der Grüns ohnehin nicht mehr natürlich" gewesen seien. Würden die neuen Auflagen eingehalten, könnten Auswirkungen auf die Grundwasserqualität lediglich in nicht "analytisch nachweisbarer Form" auftreten.

Unklarheiten bestehen allerdings bei einem anderen Aspekt des Bodenschutzes weiter: Zwar hatte der Golfclub von Anfang an "eine enge Kontrolle der Materialien zugesichert", die auf den Lastwagen angeliefert werden. Nachweise über einen unbelasteten Boden seien der Unteren Bodenschutzbehörde und der Abfallbehörde "allerdings bislang noch nicht vorgelegt" worden, hieß es vor Kurzem. Unter dem Vorbehalt, "dass nur unbelastete Bodenmaterialien verwendet werden", gehe man jedoch "von einer zulässigen Wiederverwendung von an anderen Stellen ausgehobenem Boden aus".

Trotzdem legte sich bis Freitagnachmittag, 22. April, noch keines der Ämter fest, ob ein abschließendes Okay gegeben wird und an welche weiteren Bedingungen dieses geknüpft sein wird. Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde könne die Frage, wie es weitergeht, "nicht abschließend beantwortet werden", da Unterlagen noch ausstehen würden. Eine "abschließende Stellungnahme zum beantragten Verfahren" gebe es noch nicht.

Und auch die Beschattung angrenzender Baum-Gesellschaften im Wald aufgrund der hohen Böschungen müsse in die Bewertung einfließen, heißt es bei Kritikern der Planung.

Weitere Hürde dürfte eine Gasleitung des Konzerns "terranets" sein, die längs übers Baugelände verläuft und schon seit Jahren mit zu wenig Erdreich bedeckt sei, was im Zuge der Geländearbeiten eigentlich hätte bereinigt werden sollen, heißt es aus Gemeinderatskreisen. Offen sei auch, wer für Schäden aufkommt, die auf den Zufahrtsstraßen zur Baustelle entstehen, von denen die Ortskerne zu Teilen im Verantwortungsbereich der Stadt, der überörtliche Bereich in jenem des Kreises liegen.

Dass man bemüht sei, "die Kuh vom Eis zu kriegen", sagte zwischenzeitlich Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Seit kurz nach der Sitzung erfolgt die Anlieferung von einem Teil des Erdaushubs auf einer zusätzlichen Entlastungsstrecke über Sinsheim-Süd und den Steinsberg, teils auch über Waldangelloch. Vergangene Woche hätten die seitens des Baurechtsamts vom Golfclub nachgeforderten Unterlagen das Rathaus vollständig erreicht, sagt Albrecht; ein weiterer runder Tisch mit Vertretern von Club, Ämtern und Ortschaftsräten ist Ende des Monats im Rathaus angesetzt.

Teilnehmen werden auch Mitglieder der Bürgerinitiative "Reihener Straße/Kaiserstraße", die sich mit einem Fragenkatalog an Behörden und Bauherren gewendet haben. Letztere hatten sich zuvor im Weilerer Ortschaftsrat den Fragen von 37 anwesenden Bürgern gestellt und das Projekt erläutert. Durch die Maßnahmen habe sich die Situation nach Ortsvorsteher Manfred Wiedls Eindruck "etwas entspannt".