Von Julian Buchner

Bad Rappenau. Auch wenn es im vergangenen Jahr weniger Einsätze für die Feuerwehr gab, hatten die Mitglieder genügend zu tun. Der stellvertretende Kommandant Ilja Woitaschek im Gespräch mit der RNZ:

Die Wehrleute unterstützten im zweiten Corona-Jahr die mobilen Impfteams, organisierten Transporte zu den Impfungen und halfen bei der Infrastruktur, wobei ihr eigener Betrieb zeitweise zum Erliegen kam. Keine Übungen, keine Zusammenkünfte, auch die Einnahmen durch Christbaum- und Papiersammlungen blieben aus. "Ein Minus in allen Kassen", umreißt Woitaschek die Kostenlage.

Nicht dramatisch, aber spürbar, weshalb es für ihn ein gutes Zeichen der Feuerwehr an den Gemeinderat war, bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge auf kostengünstigere Varianten zu setzen. "Wir arbeiten mit dem, was wir brauchen, und nützlich geht auch in günstig", sagt er. Konkret heißt das: Drei Mannschaftswagen der Marke Ford wurden bestellt und sollen nächstes Jahr geliefert werden. In Zeiten sinkender Einnahmen wolle man Maß halten, "nicht protzig wirken, Ford statt Mercedes". Gerade deshalb hat es im Gemeinderat keine Diskussionen gegeben und der Bedarfsplan wurde einstimmig verabschiedet, glaubt Woitaschek, der auch über Pläne zum Thema Bauen spricht.

Noch in diesem Sommer soll mit dem Neubau des Gerätehauses in Grombach begonnen werden. Nachdem das Alte nicht einmal annähernd den heutigen Vorschriften entspricht und nur einen Stellplatz für zwei Fahrzeuge vorhält – das andere musste zeitweise privat geparkt werden – entsteht bald am Kreisverkehr Richtung Treschklingen ein neues Gerätehaus auf zwei Etagen für rund 2,3 Millionen Euro. Einen Schulungsraum und zwei Stellplätze soll es haben und nach einem Jahr fertig sein. Der Zeitplan und Baubeginn für den Neubau der Wache in der Kernstadt sind bislang noch ungewiss.

Fest steht nur, dass zunächst mit dem Bau in Grombach begonnen wird. Der Neubau in der Raiffeisenstraße entsteht neben der jetzigen Wache, an die der Bauhof angeschlossen ist, denn dieser wird künftig den gesamten Platz benötigen. "Die platzen auch schon aus allen Nähten", sagt Woitaschek.

In der neuen Wache kann auch ein Wechsellader-Fahrzeug abgestellt werden, das im Landkreis nicht viele Feuerwehren haben. Es ist mit einer Ladeeinrichtung versehen, kann verschiedene Abrollbehälter aufnehmen und ersetzt den 27 Jahre alten "Gerätewagen Gefahrgut". Kommen wird es allerdings erst im Jahr 2023 oder 2024. Der Landkreis bezahlt das knapp 500.000 Euro teure System komplett, da es kreisweit zu Einsätzen gerufen werden kann. Die Bad Rappenauer stellen das Personal zum Fahrzeug.

So wird es in der Kurstadt Ladebehälter für Gefahrgut, einen Aufenthaltscontainer sowie eine Mulde geben. Letztere soll bei Bränden mit Elektroautos zum Einsatz kommen. "In diesen Behältern müssen die Autos nach dem Löschen ein 24-stündiges Wasserbad nehmen", erklärt Woitaschek. Das sei bis jetzt die einzige Lösung für die Bad Rappenauer Wehr, die seit diesem Frühjahr auch eine Löschdecke besitzt, die über die brennenden Elektroautos gelegt werden soll.

"Die Batterien brennen sehr intensiv", weiß er aus Fachkreisen, und seien nur schwer mit viel Wasser zu löschen. Gerade auf der Autobahn könnte das zu Problemen führen. Auch wenn die Wehr selbst noch keine Einsätze mit brennenden E-Autos erlebt hat, "ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir damit konfrontiert werden", erläutert der stellvertretende Kommandant. Und: "In Norwegen hat man bereits gute Erfahrungen mit dem Utensil gemacht."

Außerdem soll das Sirenennetz in der Kernstadt erweitert werden. Ein 40.000 Euro teures Schallgutachten soll dieses Jahr erstellt werden, um die genauen Standorte festzulegen. Zwar könne mit den Sirenen auch die Bevölkerung gewarnt werden, vorrangig gehe es aber um die analoge Alarmierung der Floriansjünger bei Großeinsätzen. In den Ortsteilen, in denen die analoge Alarmierung regelmäßig getestet wird, sind die bestehenden Sirenen ausreichend.

Gesunkene Einsatzzahlen in 2021 erfreuen Woitaschek. "Zwar können wir die Gründe dafür immer schwer nachvollziehen", eine mögliche Erklärung könnten aber die geringen Starkregen- oder Sturm-Einsätze sein. Die Feuerwehr wurde im vergangenen Jahr zu 146 Einsätzen gerufen, was nach dem Spitzenwert von 2018 (181 Einsätze) eine weiter rückläufige Entwicklung darstellt. Trotz dreier Großbrände im vergangenen Jahr, bei denen die Wehrleute stundenlang im Einsatz waren, überwiegt nach wie vor die Hilfeleistung – etwa bei Verkehrsunfällen.

Beim Brand eines mit Reifen beladenen Lkw war die Feuerwehr mehr als sechs Stunden im Einsatz. Foto: Buchner

In Erinnerung geblieben ist Woitaschek der Wohnhausbrand in Kirchardt im Dezember vergangenen Jahres. Im Rahmen einer Überlandhilfe stellte die Bad Rappenauer Wehr die Drehleiter und half beim Löschen im Innenbereich. Auch der Brand eines Reifen-Lasters auf der A6 Richtung Sinsheim – ebenfalls im Dezember – blieb vielen in Erinnerung. Die enorme Brandlast der Reifen forderte viel Wasser und einen mehr als sechsstündigen, kräftezehrenden Löscheinsatz.

Bei dem Rückblick ging es auch um sinkende Personalzahlen. Diese sind durch eine kleiner gewordene Altersmannschaft entstanden. "Biologisch bedingt", verdeutlichte Woitaschek. In der Einsatzabteilung sei man immer bereit, auszurücken und habe während Corona sogar "anders als befürchtet", Zuwachs durch Quereinsteiger in den Wachen Süd und Kernstadt bekommen. Der Personalzahl gemäß der Faustregel "Hab’ drei Mal mehr Leute als Sitzplätze im Feuerwehrauto", werde man allerdings nur in Obergimpern und Süd gerecht. "Wir bleiben aber dran und machen Werbung für uns", versicherte Woitaschek, der ein Feuerwehr-Social-Media-Team gegründet hat. Hier will man über Facebook und Twitter Einblicke in den Feuerwehralltag zeigen und aktuell informieren.

Den Abwärtstrend stoppen konnte man in der Jugendfeuerwehr. Zurückzuführen sei das auf das neue Ressortmodell und die zahlreichen Jugendveranstaltungen. "Die finden sehr großen Zuspruch", erklärte der stellvertretende Kommandant, der sich auch freut, dass bald wieder Nachrücker aus der Jugend in die Einsatzabteilung kommen.