Sinsheim. (tk) "Man bekommt hier eine andere Sicht auf die Dinge", sagt Andy Kreß. Er erzählt von unterschiedlichsten Waren, verschiedensten Menschen und wie sie im "Dreamcenter" gelandet sind. Von Feilsch-Schlachten und dem ganz normalen Wahnsinn, der sich hier abspielt. Von Schnäppchenjägern, Armut und kleinem Glück – zwischen den Tagen im Sozialkaufhaus.

Ein Artikel braucht einen Preis, "aus Prinzip", sagt Andy. Würden die Waren verschenkt, so würde es "ständig aussehen wie auf dem Schrottplatz", wie man festgestellt habe. Auch bei Centpreisen würde dann oft noch kräftigst verhandelt, mit allen Tricks und Kniffen. Oft seien "Frauen aus afrikanischen Ländern darin ziemlich geschickt", schmunzelt Kreß.

Kunde Alireza S. hat dem freikirchlichen Sozialverein ins Gästebuch geschrieben: "Ich danke Euch sehr, ohne Eure Hilfe war ich komplett lahmgelegt – Gott segne euch." Erfahrungen, wie man sie im "Dreamcenter" macht.

"Ich denk’: Wenn jeder, der hier raus geht, ein bissle zufriedener ist, als er reingekommen ist, dann machen wir’s doch richtig." Unter diesem Vorzeichen steht ihre Arbeit, sagt Kreß beim Weißwurstfrühstück. Diese gibt es hier sehr oft. Mit am Tisch: Andys Sohn Levi und Thomas Weier. Er stammt aus Mecklenburg, arbeitet Vollzeit bei der Müllabfuhr – und steckt "jede freie Minute" ins "Dreamcenter", sagt Kreß, Sozialpädagoge im Hauptberuf. "Dabei kann ich abschalten."

Menschen aus Sinsheim und der Region spenden Möbel, Kleider, Hausrat. Diese werden vom Team abgeholt, manchmal auch repariert und zum Verkauf für Leute mit kleinem Geldbeutel angeboten. Das Team besteht aus "ein paar Hauptamtlichen, ein paar Teilzeitkräften, und ganz, ganz vielen tollen, motivierten, unersetzlichen ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen" – so beschreibt sich die Einrichtung in der Carl-Benz-Straße 5, die seit den Anfängen im früheren "Zweydinger" binnen eines knappen Jahrzehnts zur Institution geworden ist, auch bei immer mehr "szenigen Kunden, oder Leuten, die nachhaltig einkaufen wollen".

Der Winter bislang sei ein hartes Stück Arbeit gewesen: An einem Tag stand der Hof plötzlich voller Weihnachtsbäume, die ein Spender gestiftet hat. "Am Abend waren sie weg." Reißender Absatz. Die Unterstützer des "Dreamcenter" – es gibt sie bis nach Frankfurt – sind schier unglaublich kreativ: Heute erreichen palettenweise Haarspangen und Modeschmuck den Laden, morgen Strumpfhosen, Unterwäsche, ja sogar Dessous. Zur Zeit gibt es eine Abteilung nur für gebrauchte Rollerblades, ein Verschenke-Regal kam dann doch mit dazu. Und fast wären sie in Winterkleidung erstickt, diesen Winter, und "mussten einen Annahmestopp verhängen".

Möbel und Haushaltswaren sind das Kerngeschäft, aber es gibt nichts, das es nicht gibt. Wahrlich wundervolle, manchmal auch sehr seltsame Warenspenden kommen kistenweise, bis hin zu Dingen aus dem medizinischen Bereich, von denen man nicht gern beim Frühstück liest, lacht Kreß.

Die Erfahrung anderer Sozialvereine, dass immer mehr Ware mit Schrottwert angeliefert wird, quasi als kostenlose Entsorgungsstelle, relativiert Kreß. Oft würden Haushalte aufgelöst, stünden menschliche Schicksale hinter dem Warenspenden. "Manchmal merkt man, dass jemand etwas loswerden will."