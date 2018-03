Die hohen Investitionen in die Kläranlage fallen jetzt als höhere Gebühren an die Bürger zurück. Foto: Adam Jäger

Waibstadt. (aj) Nach der Erhöhung des Wasserpreise um 30 Prozent im vergangenen Jahr steigt jetzt die Abwassergebühr um beinahe 40 Prozent. Der Gemeinderat sah angesichts der drohenden Verluste bei der Trinkwasserversorgung keinen anderen Ausweg.

Vor Jahren lag der Wasserpreis schon einmal bei 2,81 Euro pro Kubikmeter, wurde dann auf 2,05 Euro reduziert - und klettert ab 1. Juli auf 2,77 Euro. Auch die Gebühren für Niederschlagswasser gehen nach oben: von 0,41 auf 0,56 Euro pro Kubikmeter. Für einen durchschnittlichen Haushalt dürfte so der monatliche Abschlag voraussichtlich um etwa zehn Euro teurer werden.

Man komme nicht umhin, an der Gebührenschraube zu drehen, nachdem die Abwasserbeseitigung mit den aktuellen Gebührensätzen "nicht mehr auskömmlich finanzierbar" sei, erklärte Bürgermeister Joachim Locher in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Seit mehreren Jahren seien Verluste aufgelaufen, was zeige, dass die Einnahmen nicht ausreichten, um die Ausgaben zu decken. Diese Verluste resultieren im Wesentlichen daraus, dass die veranschlagte Verkaufsmenge nicht erreicht wurde. Die prognostizierten Anstiege bei den gewerblichen Hauptabnehmern seien nicht eingetreten, so Locher.

Laut Kommunalabgabengesetz seien Gewinne und Verluste bei Benutzungsgebühren innerhalb von fünf Jahren auszugleichen. Genau wie 2010 aufgrund von Gewinnen eine Gebührensenkung erfolgte, sei man nun gezwungen, die Gebühren zu erhöhen. Dies bedeute natürlich eine Mehrbelastung für alle Bürger, wobei nicht vergessen werden dürfe, dass es in den vergangenen Jahren aufgrund der Unterdeckung auch zu einer erheblichen Ersparnis für jeden gekommen sei.

Nach Berechnungen der Verwaltung müsste die Schmutzwassergebühr sogar um 0,72 Euro je Kubikmeter und die Niederschlagswassergebühr um 0,15 Euro je Quadratmeter angehoben werden. "Die Anpassung erfolgt zum 1. Juli 2018, sodass die Erhöhung an die Bürger in diesem Jahr nur zur Hälfte weiter gegeben wird", erläuterte der Bürgermeister.

"Uns wäre lieber, wir könnten die Gebühren senken", meinte Winfried Glasbrenner. Nachdem jedoch die Gewinne früherer Jahre aufgebraucht seien, müsse ein Ausgleich vorgenommen werden, was letztendlich zu der Erhöhung führe. Auch Kurt Lenz bedauerte eine unvermeidliche Erhöhung, während Gerhard Rieser sie für nicht so dramatisch hielt.

Sowohl Gemeinderat als auch Ortschaftsrat stimmten der Satzungsänderung einstimmig zu.