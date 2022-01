So können die Fahrräder künftig in der Sammelschließanlage am Bahnhofsparkplatz untergestellt werden. Viktor Zeiger und Julia Töniges-Heinemann von der Stadtverwaltung haben das Projekt betreut und umgesetzt. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Die Fahrräder werden immer hochwertiger, ein E-Bike kostet meist mehrere tausend Euro. "Das Bedürfnis nach einer sicheren Abstellmöglichkeit ist groß geworden", sagt Julia Töniges-Heinemann vom Amt für Stadt- und Flächenentwicklung. Sie hat den organisatorischen Part der neuen Sammelschließanlage am Bahnhofsparkplatz betreut. 48 Fahrräder können dort geschützt vor Wettereinflüssen und Vandalismus untergestellt werden – für wenige Stunden oder mehrere Wochen. Gebucht und bezahlt wird per Smartphone oder Computer. Es ist die vierte Anlage dieses Typs in Deutschland, heißt es aus dem Rathaus nicht ganz ohne Stolz.

Bis es so weit war, gingen aber rund zwei Jahre ins Land. Denn bei der circa 15 Meter langen Unterstellmöglichkeit hatten auch die Deutsche Bahn und das Bundesumweltministerium ein Wörtchen mitzureden. Die Anlage wird zu 40 Prozent von der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Von den 100.000 Euro, die die Anlage gekostet hat, übernimmt die Stadt 60.000.

Wer sein Fahrrad dort unterstellen möchte, muss über "Rad-Safe" einen Platz buchen, indem der Standort und der Zeitraum ausgewählt sowie die persönlichen Daten eingegeben werden. Am gestrigen Freitagnachmittag war dies für Sinsheim noch nicht freigeschaltet, es soll aber spätestens ab 1. Februar möglich sein. Pro Tag kostet das Abstellen einen Euro, die Buchung gelte aber bis Mitternacht des Folgetags, also im Regelfall länger als 24 Stunden, erklärt Töniges-Heinemann. Wenn die Mietzeit abläuft, wird eine Erinnerungs-E-Mail verschickt – verlängern ist möglich. Pro Monat werden zehn Euro fällig, pro Jahr 90. Bezahlt werden kann per Paypal, Kreditkarte oder Lastschrift.

Die Einzelradboxen stehen zwischen dem Bahnsteig und dem Busbahnhof. Wer sie mieten möchte, muss sich im Bürgerbüro melden. Foto: Christian Beck

Um eines der vier Tore zu öffnen, müssen Platznummer und Code, die man nach der Buchung per E-Mail erhalten hat, eingegeben werden. Die Räder können auf zwei Stockwerken abgestellt werden, beim oberen lässt sich eine Schiene ausziehen und herunterklappen. Die Fahrräder sollten in der Unterstellmöglichkeit aber angeschlossen werden, da jeder, der einen Platz bucht, dort auch hinein kann.

Entstanden ist die Anlage im Bereich der Parkplätze für Menschen mit Behinderung. Diese werden in den kommenden Tagen an anderer Stelle ausgewiesen. Für den Unterstand musste laut Viktor Zeiger vom Amt für Infrastruktur ein großes Fundament gebaut werden. Die Anlage selbst besteht aus Lochblech, dass extra beschichtet wurde, sodass Sprühfarbe dort leichter entfernt werden könnte. Oberbürgermeister Jörg Albrecht hofft, dass Schmierereien ausbleiben.

Töniges-Heinemann erklärt, dass die Sammelschließanlage von Radlern genutzt werden kann, die mit dem Zug zu Arbeit fahren oder Sinsheim besuchen. Einen Abstellplatz zu buchen, sei spontan möglich, so lange ein Platz frei ist. Jenen, die ihr Rad über einen längeren Zeitraum mehrmals pro Woche abstellen möchten, empfiehlt Töniges-Heinemann die Radboxen, die am Bahnsteig auf Höhe des Busbahnhofs stehen. Hier kann ein Fahrrad pro Box untergestellt werden, zu der jeweils nur eine Person Zugang hat. Wer sie nutzen möchte, muss sich beim Bürgerbüro im Rathaus melden. Sie kosten pro Monat fünf Euro. Außerdem wurden im vergangenen Jahr noch mehrere Reihenbügel für den Bahnhof beschafft – so nennen sich die Stahlkonstruktionen, an denen Fahrräder unter freiem Himmel angekettet werden können.