Zuzenhausen. (RNZ) Wie im Rhein-Neckar-Kreis war die Wahlbeteiligung auch in Zuzenhausen hoch. 71,1 Prozent der Einwohner gingen an die Wahlurnen - 13 Prozent mehr als 2014. Und so stimmten sie ab.

Die CDU bleibt stärkste Partei mit 35,8 Prozent, verliert aber deutliche 11,5 Punkte. Nummer zwei sind die Grünen mit 19,9 Prozent (+11,2) vor der SPD mit 15,1 Prozent (-7,6).

2,6 Punkte gewann die AfD hinzu (nun 10,5 Prozent), die FDP erreichte 7,2 Prozent (+4,0) und Die Linke 2,1 (wie 2014). Die Freien Wähler schließlich kamen mit einem Plus von 1,5 Punkten auf 3,3 Prozent.