Auf dem Feld rechts der Straße in Richtung Eschelbronn könnte der „Edeka“-Supermarkt gebaut werden. Bei drei Gegenstimmen sprach sich der Eschelbronner Gemeinderat für das Vorhaben aus, Neidenstein stimmt in dieser Woche ab. Foto: Roland Wolf

Von Roland Wolf

Eschelbronn. Vor eineinhalb Jahres ist die Firma Edeka Südwest mit Sitz in Offenburg erstmals an die Gemeinden Eschelbronn und Neidenstein herangetreten, mit der Absicht, einen Vollsortiment-Einkaufsmarkt in Eschelbronn im Gewann "Hau" zu errichten. Es handelt sich dabei um ein Gelände in der Mitte zwischen den beiden Gemeinden, liegt aber ausschließlich auf Eschelbronner Gemarkung.

In der Zwischenzeit wurde über dieses Thema in beiden Gemeinden viel diskutiert, und schnell war klar, dass darüber nicht ganz reibungslos ein Konsens erzielt werden kann. Die Meinungen sind unterschiedlich, sowohl in den Gemeinderäten als auch innerhalb der Bevölkerung in beiden Kommunen. Die Gemeinderäte beider Ortschaften haben sich mit diesem Thema in gemeinsamen Besprechungen schon intensiv beschäftigt.

Aber jetzt wird es konkret: In der Eschelbronner Gemeinderatssitzung wurde der Kooperationsvertrag zwischen Eschelbronn und Neidenstein zum Zukunftsprojekt "gemeinsamer Einkaufsmarkt" zur Abstimmung vorgelegt. Die Unterzeichnung dieses Kooperationsvertrags ist für das Edeka-Unternehmen Voraussetzung dafür, dass überhaupt weitere Planungsschritte erfolgen können. Es ist ein "Letter of Intent", also eine Absichtserklärung beider Gemeinden, dieses Projekt zu verwirklichen. Die Absichtserklärung beider Gemeinden ist für das Unternehmen von gravierender Bedeutung.

Die Eschelbronner Verwaltung und auch die Mehrheit des Gemeinderats steht hinter diesem Projekt, was dann auch in der Abstimmung zum Ausdruck kam: Demnach hat die Sicherung der Versorgung der Eschelbronner Bevölkerung hohe Priorität, auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Zukunftsfähigkeit des derzeitigen Netto-Marktes zumindest als fraglich beurteilt werden muss.

Der neue Markt soll eine Verkaufsfläche von rund 1300 Quadratmetern haben, wird von einem selbstständigen Kaufmann geführt und gilt per Definition als "großflächiger Einzelhandelsbetrieb", womit für ihn weitergehende rechtliche Voraussetzungen gelten als für kleinere Discountmärkte.

Beide Gemeinden sind im Zugzwang: Eine Änderung der Flächennutzungspläne der Gemeindeverwaltungsverbände "Elsenztal" und "Brunnenregion" sind erforderlich. Die Gemeinden müssen sich verpflichten, das Verfahren zu betreiben und auf eine zügige Umsetzung des Projekts hinzuwirken.

Bei drei Gegenstimmen wurde dem Kooperationsvertrag im Eschelbronner Gremium mehrheitlich zugestimmt. Insbesondere im Hinblick auf die "langfristige Standortsicherheit des Schreinerdorfs" mit all seinen existenziellen Angeboten der Nahversorgung war aus Sicht der Mehrheit im Rat diese Entscheidung sinnvoll und notwendig.

Martin Schilling, Petra Binder und Klaus Reischl aus der Fraktion der "Unabhängigen Bürger für Dorf und Umwelt" sehen dies nicht so und stimmten gegen den Kooperationsvertrag. Hauptsächlich die weitere Flächenversiegelung durch die Marktansiedlung und die aktuell fehlende Notwendigkeit einer zusätzlichen Nahversorgung bringen sie dabei ins Spiel.

Jetzt ist der Neidensteiner Gemeinderat in seiner Sitzung in dieser Woche an der Reihe, um darüber zu entscheiden: Sagt die Burgdorf-Mehrheit dazu "Ja", dann kann das Projekt wohl weiterverfolgt werden. Edeka will den eindeutigen politischen Willen beider Gemeinden für das Projekt – von Eschelbronn hat das Unternehmen ihn jetzt, zumindest mehrheitlich.