Von Roland Wolf

Eschelbronn/Kraichgau. Zum Start in ein neues Jahr erinnert sich der 87-jährige ehemalige Bauingenieur beim Heidelberger Straßenbauamt, Julius Hütter, an den Bau der Landesstraße 549 vor 50 Jahren. Während das vergangene Jahr in Eschelbronn baulich geprägt war von Glasfaserausbau und Bauplatzerschließung des Gebiets "Ambelwiesen II", dann war ein halbes Jahrhundert früher das Jahr 1969 mit der Fertigstellung der Umgehungsstraße ein nicht weniger denkwürdiges Jahr. "Es war für Eschelbronn das größte bauliche Ereignis des vergangenen Jahrhunderts", sagt Hütter. Und er erinnert an die Bedeutung, die die Straße seither, nicht nur für Eschelbronn, erlangt hat. Federführend beim Bau war das Straßenbauamt Mosbach.

Voraussetzung für die Maßnahme war der vorherige Bau der Bundesstraße 45 zwischen Mauer und Zuzenhausen, die 1962 in Betrieb genommen wurde, und bei der er Bauleiter war. "Erst durch den Anschluss an diese Straße bei Meckesheim war der Bau der Umgehungsstraße möglich", sagt Hütter. Durch die Begradigung der Elsenz auf Höhe des heutigen Geländes des dm- und Aldi-Markts in Meckesheim konnte dort der Bau von zwei Brücken eingespart werden, erinnert er sich.

Wie ihr Name schon sagt, gehören Landesstraßen zu einer Straßenkategorie, deren Baulast das jeweilige Bundesland zu tragen hat. Deren Einzugsbereich durchläuft in der Regel das Gebiet mehrerer Landkreise. Die Landesstraßen unterscheiden sich von den Bundesstraßen durch einen etwas geringeren Ausbauzustand; so haben sie normalerweise einen etwas kleineren Fahrbahnquerschnitt.

Die Eschelbronner Ortsdurchfahrt war stark beeinträchtigt durch den Lkw-Verkehr, besonders durch die Schwertransporte aus dem damaligen Zementwerk in Neckarbischofsheim-Obergimpern und dem Schotterwerk in Eschelbronn. Dort führte der gesamte Verkehr aus dem Schwarzbachtal in Richtung Heidelberg über den Bahnübergang und weiter durch Meckesheim.

Die Rathaustreppe, die sich früher nicht auf dem Marktplatz, sondern in der Bahnhofstraße befand, wurde einmal von einem Laster demoliert, dessen Fahrer die enge und scharfe Kurve von der Neidensteiner Straße her kommend unterschätzt hatte. Aufgrund der Umgehungsstraße entspannte sich der Verkehr im Ortskern schließlich wesentlich.

Markant für die Straße ist die Brücke über die Bahnhofstraße. Für diese Brücke setzte sich der damalige Gemeinderat stark ein, um eine niveaugleiche Kreuzung, wie bei der Ampelanlage in Neidenstein, zu verhindern.

Der Bau der Umgehungsstraße war für den Ortsverkehr ein Segen, aber es mussten dafür auch große landwirtschaftliche Flächen geopfert werden. Bei früheren kleineren Hochwassern diente der Straßendamm dann oftmals als Schutz.

Es war ein feierlicher Akt, als die Straße vor 50 Jahren mit der Durchtrennung des Bandes eingeweiht wurde. Neben der anwesenden Prominenz standen am Straßenrand an der Einmündung von Neidenstein kommend der Schul- und der Kindergartenchor und sangen Lieder, um das Ereignis zu feiern.

Die L549 als Verbindung zwischen der B45 und der B292 ist weiter in östlicher Richtung ein wichtiger Zubringer zur Autobahnauffahrt in Bad Rappenau-Fürfeld. Allerdings hat jeder Stau oder Unfall auf der Autobahn bei Bad Rappenau in Richtung Mannheim spürbare Auswirkungen auf die L549 und die B292, wenn der Verkehr zur Autobahnauffahrt nach Sinsheim umgeleitet wird.

Und auch von schweren Unfällen blieb die Umgehungsstraße nicht verschont: Allein im vergangenen Jahr zählte man drei Schwerverletzte bei Unfällen zwischen Eschelbronn und Neidenstein und weitere zwei Schwerverletzte an der Einmündung nach Eschelbronn. Tödliche Unfälle gab es in der Vergangenheit an der Ampelkreuzung in Neidenstein.