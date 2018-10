Eschelbronn. (rw) Wenn am kommenden Dienstag um 17 Uhr der Spaten zum Auftakt des Glasfaserausbaus in den Dorfplatz getrieben wird, wenn auch nur symbolisch, "dann hat man wohl alles richtig gemacht". So formulierte es jedenfalls ein Gemeinderat, als Bürgermeister Marco Siesing diesen Termin im Gremium verkündete.

Jetzt geht’s also los mit der Breitbandverlegung in der Region durch die Firma BBV, aber lieber hätte das Unternehmen mit Sitz im hessischen Dreieich den ersten Spatenstich in Meckesheim und Mönchzell vollzogen, erklärte Thomas Fuchs von der BBV-Pressestelle, denn dort habe die erfolgreiche Glasfasertour im Kraichgau begonnen. Dort gebe es aber noch "einigen Klärungsbedarf" bei der Nutzung der so genannten Bestandsinfrastruktur, was einen dicken Strich durch die Terminplanung gemacht habe. So gebe es in Meckesheim ein Problem bei der Bachquerung, weil sich die vorhandene Infrastruktur nicht nutzen lasse. Außerdem komme es zu Verzögerungen bei den Genehmigungsverfahren, begründet durch die Belastung der Behörden infolge vieler Infrastrukturprojekte. Aber man ist laut Fuchs in engen und konstruktiven Gesprächen mit den Kommunen, den Bürgermeistern und dem Land. Er geht davon aus, dass Baustart für Meckesheim und Mönchzell im kommenden Monat sein wird. Die Planungen für Daisbach, Neidenstein und Epfenbach liefen auf Hochtouren, aber auch dort sei es zu unvorhersehbaren Zeitverzögerungen gekommen.

In Eschelbronn scheinen hingegen die Rahmenbedingungen zu stimmen, die vorhandenen Backbone-Strukturen können für den Glasfaserausbau genutzt werden. Ein schwedisches Generalunternehmen werde die Tiefbauarbeiten in Angriff nehmen, erste Gespräche haben im Rathaus bereits stattgefunden. Veranschlagt ist eine Bauzeit von einem Jahr. Die Bauaufsicht wurde dem Ingenieurbüro Hilmar Zapf aus Eschelbronn übertragen. Zum Spatenstich laden Gemeinde und BBV die Eschelbronner Bürger ein, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Unterdessen läuft heute die Annahmefrist für Vorverträge in Neckarbischofsheim ab. In dieser Woche war in einer Veranstaltung mit etwa 60 Besuchern von einer privaten Glasfaser-Initiative nochmals für die BBV-Offerte geworben worden. Nach letztem Stand könnte die verlangte Fallzahl knapp erreicht werden. In Reichartshausen verläuft die Vermarktung aktuell noch zögerlich.