Von Berthold Jürriens

Eschelbronn. Ein ärztlicher Notfall beim Zustellstützpunkt der Deutschen Post (ZSP) hat für Aufsehen in Eschelbronn gesorgt. Dort erlitt eine Frau am frühen Freitagvormittag des 8. März einen "Kreislaufzusammenbruch mit Kribbeln in den Armen und im Gesicht. Gleichzeitig wirkt sie apathisch." So lautete die Beschreibung gegenüber dem Disponenten in der alarmierten Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar, die von einer Kollegin der Notfallpatientin über die 112 alarmiert wurde.

"Wir rechneten mit Mitgliedern der Helfer-vor-Ort-Gruppe (HvO), die aus Eschelbronn oder Neidenstein in der Vergangenheit bei ähnlichen Notfällen schnell vor Ort waren", erzählt eine Zeugin (Name der Redaktion bekannt). Doch nicht nur auf diese ehrenamtlichen Ersthelfer wartete man vergeblich, auch der Krankentransportwagen sei erst 35 Minuten nach dem ersten Notruf eingetroffen.

In dieser Wartezeit habe man drei Mal die 112 gewählt. "Das war wie eine Ewigkeit, und wir haben das Nötigste gemacht, um unserer Kollegin zu helfen", erzählt sie. Nach dem Eintreffen und der Erstversorgung mit Sauerstoff und einer Kontrolle mit dem EKG stellte sich nach dem Aufenthalt im Krankenhaus für die Patientin heraus, dass es sich um einen "leichten Schlaganfall" gehandelt hatte. "Das hätte auch schlimmer ausgehen können und wir verstehen weder die Länge der Hilfsfrist von 35 Minuten noch das Fehlen der HvO-Truppe", regen sich die Postangestellten bei dem Thema immer noch auf.

Erneut ist der aktuelle Fall keine Werbung für die medizinische Notfallversorgung im ländlichen Raum. Laut dem Rettungsdienstgesetz muss die sogenannte Hilfsfrist von zehn bis 15 Minuten, also die Zeit zwischen Notruf und Eintreffen des Rettungswagens, in 95 Prozent der dringenden Einsätze gewährleistet sein. Wünschenswert wäre sogar eine Frist von zehn Minuten. Gerade diese Zeit soll ein ehrenamtlicher HvO als schnell eintreffender und medizinisch geschulter Ersthelfer überbrücken. Hierfür wird der ortsansässige HvO zeitgleich mit dem Rettungsdienst von der Integrierten Leitstelle (ILS) alarmiert.

Auch in Neidenstein, ortsübergreifend mit Eschelbronn, existiert seit 2013 eine gut ausgerüstete und aktive HvO-Gruppe, die für viele Bürger bei Notfällen selbstverständlich geworden ist. Doch wie die RNZ erfuhr, wurden die Ersthelfer über ihren "Piepser" für diesen Notfall im ZSP gar nicht alarmiert. Laut Jürgen Wiesbeck von der Leitung der ILS Rhein-Neckar habe es sich in dem konkreten Fall "auf Grund der zu bewertenden Eingangsmeldung und der zu beachtenden Grundsätze zur Disposition des Innenministeriums um ein Schadensereignis gehandelt, nicht um einen Notfalleinsatz, der mit Sondersignal zu disponieren war".

HvO-Systeme werden dann alarmiert, wenn ein Rettungswagen (RTW) mit Sondersignal zum Einsatz geht, sagt Wiesbeck. In der ILS Rhein-Neckar hätte der Disponent bei solchen vorgenannten Einsätzen auf Grund interner Vorgaben keinen eigenen Ermessensspielraum und müsse ein HvO-System alarmieren, das ihm der Einsatzleitrechner automatisch vorschlagen würde. Wiesbeck betonte, dass die HvO-Systeme im Einsatzbereich der ILS allerhöchsten Respekt und Anerkennung genießen und auch verdienen würden. Auf weitere Nachfrage ergänzte Wiesbeck: "Darüber hinaus möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass das Fahrzeug 20 Minuten nach Alarmierung am Einsatzort eingetroffen ist."

Im ZSP war man über diese Zeitangabe überrascht. Auch darüber, dass trotz der Zustandsbeschreibung der Patientin bei der ILS kein "Notfalleinsatz" und somit ein HvO-Einsatz ausgerufen worden war. Fakt bleibt: Die vorgegebenen 15 Minuten wurden nicht eingehalten, und die Menschen vor Ort fühlten sich in dieser Ausnahmesituation allein gelassen, wie sie berichteten.

Somit bekommt auch das Problem der Reaktionszeit bei medizinischen Notfällen im ländlichen Raum wieder neue Nahrung. Vor Kurzem gab es einen Informationsabend in Helmstadt-Bargen, bei dem Experten aus Politik, des DRK und der Medizin über die Notwendigkeit von HvO-Gruppen in notfallmedizinisch unterversorgten Gemeinden diskutierten.

Auch der SWR hatte letztes Jahr seine 2016 durchgeführte Untersuchung in Baden-Württemberg aktualisiert. Das damalige, erschreckende Ergebnis für das Jahr 2017: In der ländlichen Region zwischen Untergimpern über Eschelbronn bis Lobbach wurden statt der geforderten 95 Prozent nur weniger als 90 beziehungsweise 80 Prozent der Notrufe innerhalb von 15 Minuten versorgt. Schaut man sich die Detailanalyse des SWR für Eschelbronn an, so lautet das Urteil "strukturell unterversorgt". 29 der 34 Rettungsdienstbereiche in Baden-Württemberg schafften es nicht, die rechtlichen Vorgaben der Hilfsfrist einzuhalten.

Die Gründe scheinen vielfältig zu sein: Rettungsdienste müssen oft für Bagatellen ausrücken, weil für einige "Notfälle" zum Beispiel die Wartezeit in überfüllten Notaufnahmen zu lange dauert. Die Menschen werden älter, und der Anteil der Senioren steigt. Diese aber sind häufiger von Notfällen betroffen als jüngere Menschen. Gerade Personalprobleme sind eine häufige Ursache für regelmäßige Ausfälle.

Doch die Politik hat reagiert. Seit Januar 2019 sollen die Aufsichtsbehörden bei den Landratsämtern und Regierungspräsidien monatlich Daten erhalten, in denen sowohl die Schichtausfälle bei Notärzten und Rettungswagen als auch die Einhaltung der Hilfsfrist künftig dokumentiert werden müssen. Auch das Innenministerium lässt sich nun monatlich darüber unterrichten. Bisher galt eine Wartezeit von einem halben Jahr, bis das Ministerium über das Abschneiden der Rettungsdienstbereiche informiert wurde.

Inwieweit und wann die Änderungen greifen werden, ist noch unklar. Im geschilderten Fall wurde die Hilfsfrist jedenfalls nicht eingehalten. Wer im medizinischen Notfall die 112 wählt, hofft auf schnelle Hilfe vom Rettungsdienst - und die Betonung liegt für die betroffenen Menschen auf "schnell".