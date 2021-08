Von Friedemann Orths

Eschelbronn. Der Kallenberg ist einer der schönsten Flecken im Kraichgau. Allerdings ist er auch ein Naturschutzgebiet. Hier haben Menschen eigentlich nichts zu suchen – eigentlich. Denn immer wieder zieht es Spaziergänger, Picknicker, Feierlaunige oder sogar "Badegäste" in das Revier von Libelle, Bergmolch, Gelbbauchunke oder Rotauge, um nur ein paar der "legalen" Bewohner des Gebiets zu nennen. Dass der Mensch die Ruhe stört, ist der Gemeinde und der für das Gebiet zuständigen Naturschutzbehörde bekannt, jetzt hat das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) drei neue Hinweisschilder in dem alten Steinbruch aufgestellt.

Das Naturschutzgebiet "Kallenberg und Kaiserberg" wurde 1989 ausgewiesen, wird aber laut RP "aktuell durch Freizeitnutzungen erheblich gestört". Feuer machen, Grillen, Zelten, Lagern, Baden und Feiern seien dort verboten. Die Magerwiesen und andere Biotope seien "gefährdeten Tieren und Pflanzen" vorbehalten. Das große, dauerhaft wasserführende sowie die kleinen, zeitweilig wasserführenden Gewässer beherbergen eine große Population der europaweit geschützten Gelbbauchunke sowie verschiedene andere Amphibienarten. Diese Arten sind durch das illegale Aussetzen von Fischen akut gefährdet. "Fische fressen Laich und Kaulquappen der Amphibien und töten somit deren Nachwuchs", erläutert Dr. Jost Armbruster, zuständiger Gebietsreferent der Höheren Naturschutzbehörde beim RP, der die Schilder aufgestellt hat.

"Grille erlaubt, Grillen verboten", steht auf einem davon. Das Wortspiel soll gleich hinter der Schranke darauf hinweisen, dass man nur auf dem vorhandenen Wirtschaftsweg spazieren darf, der für die Bewässerung genutzt wird. Allerdings steht das Schild momentan so, dass man es als unbedarfter Spaziergänger gar nicht richtig sieht, denn man müsste sich umdrehen. Außerdem sind die Schilder nicht fest im Boden verankert. Sie wurden lediglich in die Erde gesteckt – weshalb das erste Schild lose an einem Gebüsch neben der Schranke lehnt.

Am Mittwoch lehnte das Schild am Eingang neben der Schranke im Gebüsch. Foto: Friedemann Orths

Die Eschelbronnerin Elke Finger findet die Schilder gut, aber nicht "hundertprozentig gelungen". "Ich finde, die Schilder fallen einfach nicht so ins Auge", sagt sie und verweist auf das Schild am Eingang, das "ein bisschen ungeschickt" platziert sei. Besonders groß sind die Tafeln auch nicht, eine davon steht mehrere Meter abseits des Weges: Um zu erkennen, dass darauf auf die Ringelnatter aufmerksam gemacht wird, muss man den Pfad verlassen und tut somit etwas eigentlich Verbotenes.

Finger hatte sich schon im vergangenen Jahr bei der RNZ gemeldet und auf die teilweise alarmierenden Zustände im Naturschutzgebiet hingewiesen. Feuerstellen, badende Hunde und sogar Menschen hat sie damals beobachtet. Allgemein habe sich die Lage auf dem Kallenberg aber gebessert, erzählt sie jetzt: "Es sieht besser aus, als vergangenes Jahr." Außerdem findet sie die Ansprache auf den Tafeln "gar nicht so schlecht", die sei "nicht so verbotsmäßig". Allerdings glaubt sie, dass Leute, die sich sowieso nicht um Naturschutz scheren, die Aufforderung auf den Schildern ignorieren beziehungsweise erst gar nicht lesen würden.

"Die Lage hat sich gefühlt verbessert", findet auch Bürgermeister Marco Siesing. Er vermutet, dass das aber eher an der Polizei liegt, die vor allem am Wochenende öfter vorbeifahre. Den Bürgermeister freut es, dass das Problem bei der Behörde angekommen ist und die Schilder auch relativ schnell aufgestellt wurden. Allerdings findet er die Tafeln ebenfalls etwas zu klein: "Man braucht schon ein großes Schild", findet er. Im Sozialen Netzwerk Instagram kann er unter dem Hashtag "Kallenberg" manchmal sehen, dass dort Leute beispielsweise grillen. Außerdem werde die Gemeinde immer aktiv, wenn Leute anrufen und auf solche Dinge in dem Gebiet hinweisen. Die letzte Beschwerde sei allerdings schon einige Wochen her, da hatte ein Unbekannter Pflanzen ausgerissen. Die Gemeinde will sich zudem darum kümmern, dass die Schilder besser im Boden verankert werden und Kontakt mit dem RP aufnehmen.

Siesing berichtet davon, dass es früher mal eine Schranke schon vor dem Parkplatz am Sportplatz des FC Eschelbronn gegeben habe. Die würde sicherlich noch mehr Leute davon abhalten, den Kallenberg illegal zu nutzen. Man habe sich damals aber dazu entschlossen, die Schranke wieder abzubauen, weil sie weitere Probleme mit sich gebracht hätte, weil ja an Spieltagen Sportler und Zuschauer dort parken wollen. Und der Bürgermeister ist sich sicher, dass die Leute dann eben woanders parken würden. Spazieren sei in dem Gebiet ja auch nicht verboten. Wenn es aber so weiter gehen sollte, will die Gemeinde "eine Stufe draufsatteln" – das wäre dann in Form einer neuen Schranke. Ob es so weit kommt, ist unklar. Man beaobachte die Lage. Aber Siesing glaubt: "Das Bewusstsein ist mittlerweile da."