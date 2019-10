Eschelbronn. (rw) Die große Linde, die viele Jahrzehnte den Eingangsbereich des Friedhofs prägte, musste wegen der Verkehrssicherheit gefällt werden. Der Baum war neben der Linde am Schwarzbach und der Kastanienallee eines der drei Naturdenkmäler im Ort und daher besonders geschützt. So wurden in der Vergangenheit schon viele Maßnahmen ergriffen, um ihn zu erhalten, wie zum Beispiel die Krone des Baumes mit Stahlseilen zu sichern.

Jetzt wurde durch einen vom Regierungspräsidium bestellten Sachverständigen eine massive Verschlechterung der Vitalität und Fäule festgestellt. Es ist der "Brandkrustenpilz" der den Baum befallen hat, sagt Fabian Himmelhan, ein zertifizierter Baumkontrolleur mit eigenem Fachbetrieb im Ort. Dieser verursacht Moderfäule am Baumstamm in Bodennähe und auch an der Wurzel, wodurch ein sicherer Halt nicht mehr gewährleistet ist. Jetzt, da Herbststürme und Schneelasten drohen, musste gehandelt werden.

Mit schwerem Gerät rückten Himmelhan und sein Mitarbeiter Martin Ostrowski an und zerlegten den stattlichen Baum von der Krone beginnend Stück für Stück. Unterstützt wurden sie dabei von Mitarbeitern des Bauhofs. Himmelhan beschreibt die Linde als einen schnell wachsenden Baum mit gut verarbeitbarem Holz. Ihr Alter schätzt er zwischen 90 und 120 Jahren. Philipp Butschbacher, Jahrgang 1927, erinnert sich: "Die war schon so groß, als ich noch ein kleiner Bub war, die ist bestimmt 300 Jahre alt." Die Wahrheit liegt dazwischen, denn die Orts-Chronik "Eschelbronn – Deine Heimat" aus dem Jahr 1957 verrät, dass die Linde um 1850 vom Urgroßvater des Landwirts Emil Hauck aus der Oberstraße gepflanzt wurde; zeitgleich mit der Schwarzbach-Linde.

Demnach wären die Bäume jetzt also 170 Jahre alt. Vermutlich wollte Landwirt Hauck mit seiner damaligen Pflanzaktion in zweierlei Hinsicht ein Zeichen setzen: Die Linde am Friedhof sollte demonstrieren, dass dieser Ort eine Begegnungsstätte der Ruhe, Besinnlichkeit und des Friedens ist. Die Linde am Schwarzbach setzte er an einem Dreh- und Angelpunkt für die Eschelbronner. Hier befand sich bis Mitte des vorletzten Jahrhunderts eine der wichtigsten Wegkreuzungen nach Meckesheim, Mönchzell, Spechbach und Epfenbach. Er war Treffpunkt für Jugendliche, Rentner, Kleingärtner und frisch Verliebte, die sich im Schatten der Linde näher kamen. Im Gemeinderat wird schon seit einiger Zeit über eine neue "Friedhofsgesamtkonzeption" beraten und wahrscheinlich ein Ersatz für die Linde gefunden.

Drechsler Bernd Pfister hat sich derweil zwei Stücke einer Astgabel, die noch nicht von der Fäule betroffen war, gesichert. Aus diesem Holz will er bei der nächsten Kerwe im Schreinermuseum ein paar kleine Kunstobjekte herstellen, wie es die Kerwebesucher gerne hätten. "So bleibt wenigstens ein kleiner Teil der Friedhofslinde erhalten", sagt Pfister.

Anekdoten um die Friedhofslinde gibt es wohl viele, eine davon weiß Philipp Butschbacher zu erzählen: Als einmal eine Gruppe Japaner das Schreinerdorf besuchte, seien sie von der Linde derart angetan gewesen, dass sie dort spontan "Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum, ich träumt in seinem Schatten, so manchen süßen Traum" angestimmt hätten. Und das sogar auf Deutsch.