Eschelbronn. (rw) In den vergangenen Jahren war es üblich, dass an einem Adventsgottesdienst längjährige Sängerinnen und Sänger des evangelischen Kirchenchores für ihre Treue geehrt wurden. In diesem Jahr war die Stimmung aber etwas getrübt, denn der Chor muss sich nun nach 73 Jahren auflösen, da die verbliebenen Mitglieder mittlerweile älter sind und trotz vieler Bemühungen kein Nachwuchs gefunden haben. So stand der Chor mit 17 Sängerinnen und zwei Sängern ein letztes Mal vor dem Altar und bereicherte noch einmal mit seinen Liedern den Gottesdienst.

Sonja Eckel blickte auch auf die Geschichte des Kirchenchores zurück, der 1946 von Pfarrer Beck gegründet wurde. Die Chorleitung übernahm damals Bäckermeister Julius Streib, der in der Kirche auch an der Orgel spielte. Innerhalb kurzer Zeit wuchs der Chor auf 71 Mitglieder an. Die ersten Proben fanden im Kindergarten statt, bis dann ein Raum im Gemeindehaus zur Verfügung stand, den die Mitglieder bis zuletzt nutzten.

Ein gravierender Einschnitt war das Hochwasser 1994, das Notenmaterial und ein Klavier vernichtete. Der Gesangverein "Lyra" stellte dann vorübergehend seinen Proberaum zur Verfügung und mit Hilfe von Spenden konnten auch wieder Noten und Klavier angeschafft werden. Ein weiteres schwieriges und vor allem trauriges Jahr gab es 2008, als mit Heinz Butschbacher, der damaligen Obfrau Irmgard Bollack und dem langjährigen Dirigenten Walter Ernst drei wichtige Menschen des Chores starben.

Zunächst als Übergangslösung gedacht, übernahm Christel Frei als Dirigentin daraufhin den Chor, den sie dann bis zum Schluss leitete. Vor ihr taten das schon Julius Streib, Gerhard Streib und Walter Ernst. Viele Versuche, neue Sängerinnen und Sänger zu gewinnen, blieben erfolglos, und der Chor bestand am Ende nur noch aus 20 Mitgliedern. Als treueste Sänger erwähnte Sonja Eckel Karl-Hans Eisenbeis, der 68 Jahre im Chor sang, Helmi Thumberger mit 59 Jahren Mitgliedschaft, Brigitte Dinkel mit 58 Jahren und Regina Butschbacher, die dem Chor 51 Jahre lang die Treue hielt. Die Sänger und Sängerinnen waren sich einig, dass sie eine harmonische Zeit hatten und dass ein großer Schatz an Liedern, an die sie sich gerne erinnern, bleibt. Und auch die Vorstände bleiben in Erinnerung. Diese waren: Karl Ziegler, Hermann Albrecht, Pfarrer Herrmann, Gerhard Zapf, Heinz Wieland, Elfriede Steiß, Irmgard Bollack und Marianne Schleihauf.

Mit etwas Wehmut und Sorge, aber auch mit viel Dank beendete Sonja Eckel ihren Rückblick. "Wie geht’s nun weiter?", stellte sie dann als Frage in den Raum. Pfarrer Ralf Krust schlug vor, dass sich die verbliebenen 17 Chormitglieder auch weiterhin regelmäßig treffen sollten, um Erinnerungen auszutauschen und das ein oder andere Lied zu singen.

Als kleinen Abschiedsgruß überreichte er jedem der Chormitglieder ein Glas Honig, "das den Abschied etwas versüßen soll" und Streichhölzer, "um Licht ins Leben zu bringen".