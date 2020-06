Eschelbronn. (rw) Eine Reihe von Vereinen in der Region, hauptsächlich Fußballvereine, wollten in diesem Jahr eigentlich ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Vor einem Jahrhundert wurde das Fußballspiel auch im Kraichgau populär, daher kam es in dieser Zeit zu zahlreichen Vereinsgründungen.

Das Beispiel des FC Eschelbronn zeigt nun leider, wie die Freude und die jahrelange Vorbereitung auf ein großes Jubiläumsfest unter den derzeitigen widrigen Umständen aufgrund der Corona-Situation mit einem Schlag zunichte gemacht werden kann.

Vorstand Florian Stier gibt einen Überblick über die derzeitige "Stimmungslage" im Jubiläumsverein. Aus rein sportlicher Sicht gab es nach der Winterpause in diesem Jahr eine gute Vorbereitung und ein Punktspiel wurde auch noch absolviert. Seit Mitte März ruht der Ball auf dem Kallenberg aber komplett, wie in vielen anderen Bereichen des Sports und des Alltags. Nun warten die Zuständigen auf einen außerordentlichen Verbandstag, der in den nächsten Tagen stattfinden soll. Hier wird wohl aller Voraussicht nach entschieden, die Runde komplett abzubrechen.

Auch der Jugendbereich, in dem die Verantwortlichen knapp 100 Spieler betreuen, leidet in der derzeitigen Situation ebenfalls. Jugendleiter Thomas Weiss befürchtet, dass wohl einige Kinder und Jugendliche nach der Pandemie gar nicht mehr den Weg auf den Kallenberg antreten werden und einige Mitglieder, auch im Seniorenbereich, wegbrechen. Wenn man kein konkretes sportliches Ziel vor Augen habe, dann sei es schwer, die Motivation aufrecht zu erhalten. An eine allmähliche Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs hat man bisher noch nicht gedacht. Dafür sind die Verordnungen mit den umfangreichen Hygienevorschriften zu streng und nur schwer umzusetzen.

Und auch was das Jubiläum angeht, ist die Situation eher durchwachsen. Zur Vorbereitung der Feierlichkeiten hatte sich vor fast drei Jahren ein Festausschuss gebildet. Das Festbankett im Januar konnte noch stattfinden, aber seitdem ist Schluss mit feiern. Das Mai-Grillfest wurde abgesagt und besonders schmerzlich für alle Mitglieder des FC war die Absage des dreitägigen Sportwochenendes, das eigentlich für das letzte Juni-Wochenende geplant war. Dabei hätte auf dem Kallenberg besonders viel los sein sollen, denn alle Altersklassen im Verein, von den Bambinis bis zu den Alten Herren, wären bei der Aktion mit eingebunden gewesen. Aber Corona machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Um wenigstens ein kleines Zeichen zum Jubiläum zu setzen, wurde das Clubhaus in den grün-weißen Vereinsfarben von Malermeister und Vereinsmitglied Stefan Weiss frisch gestrichen – ehrenamtlich versteht sich. Sitz- sowie Auswechselbänke wurden erneuert und der Anbau neu verkleidet. Auch im Innenbereich wurde in den Kabinen und bei den sanitären Anlagen wieder einiges auf Vordermann gebracht. Der Festausschuss will sich in diesen Tagen erstmals wieder "körperlich" treffen, nachdem man zuletzt nur in Online-Konferenzen kommunizierte.

In finanzieller Hinsicht ist die jetzige Zeit mit massiven Einnahmeverlusten verbunden. "Vor ein paar Jahren wäre der FC damit bankrott gegangen", sagt Stier, aber man hat gut gewirtschaftet und etwas an Rücklagen gebildet, die jedoch für andere Zwecke eingeplant waren. Trainer und Spieler verzichteten auf Gehalt und Prämien und bei der Aktion "TSG hilft" der TSG Hoffenheim erhielt man eine Zusage auf eine finanzielle Zuwendung. "Aber seit März fehlt einfach jeder Cent", berichtet der Vorstand, der aber deshalb eine Katastrophenstimmung im Verein trotzdem nicht erkennen kann.

"Derzeit wird gerade sehr vieles auf eine harte Probe gestellt und der Charakter eines jeden Einzelnen ist gefragt", beschwört Stier den Zusammenhalt der Vereinsmitglieder. Man könne aus der Krise auch gestärkt hervorgehen, wenn man die großen Herausforderungen annimmt und meistert. Jetzt hofft man eigentlich nur noch, dass wenigstens das Schlachtfest im Oktober und der "Jubiläums-Rock" im November nicht auch noch der Corona-Krise zum Opfer fallen."Das wäre dann ein einigermaßen versöhnlicher Abschluss des Jubiläumsjahres, dessen Verlauf man sich ganz anders vorgestellt hatte", bilanziert Florian Stier.