Eschelbronn. (fro) Die Corona-Fälle in der Kindertagesstätte "Die Holzwürmer" haben für einen deutlichen Anstieg der Zahlen im Schreinerdorf gesorgt. Über das Wochenende hat sich die Zahl der Corona-positiven Eschelbronner von neun auf 19 erhöht, wie das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag gemeldet hat. Von den zehn Neuinfektionen ist nur eine nicht der Kindertagesstätte zuzuordnen, wie Bürgermeister Marco Siesing der RNZ mitteilt. Eine Erzieherin war am 11. März positiv getestet worden, später wurde auch die britische Virus-Variante bei ihr festgestellt. Wegen weiterer Fälle wurde die Kita dann am Dienstag vergangener Woche vom Gesundheitsamt geschlossen.

"Wir gehen von einer Steigerung aus", sagt Siesing zu den Zahlen. Momentan sind zehn Kinder, die die Tagesstätte besuchen, und sechs Erzieher der Einrichtung Corona-positiv. Da man aber Kleinkinder nicht von ihren Eltern isolieren kann, rechnet man nun mit weiteren Fällen. Bei einer "überwiegenden Anzahl der Erzieherinnen" sei außerdem die britische Virus-Variante festgestellt worden, die "extrem auf dem Vormarsch" sei, wie Siesing vermutet. Das Gesundheitsamt habe alle Kontaktlisten, die die Einrichtung führt, übermittelt bekommen und ordne jetzt Corona-Tests für alle betroffenen Familien an.

Insgesamt haben "Die Holzwürmer" eine Kapazität von 120 Kindern. Dort arbeiten 23 Erzieherinnen und Erzieher. Den Betroffenen geht es laut Siesing weiterhin relativ gut, viele zeigten "die üblichen Erkältungssymptome" oder "auch mal Fieber". Bislang seien es also glücklicherweise "normale Verläufe". Manche hätten sogar überhaupt keine Symptome.

Zwei Tage nach der Kita-Schließung wurden am vergangenen Donnerstag dann die ersten Kinder positiv getestet, berichtet Siesing. Am Freitag wurde schließlich die 2. Klasse der Schlosswiesenschule in Quarantäne geschickt, weil sich das Kind bei seinem Geschwisterteil, das in die Kita gegangen ist, angesteckt hat. Am Montag traf es dann die 4. Klasse, ebenfalls wegen eines Falls, der auf die Kita zurückzuführen ist.

"Wenn alles positiv läuft", also wenn kein Kind mehr positiv getestet werden sollte, könnten "Die Holzwürmer" am 26. März wieder öffnen. Es gibt allerdings auch Gruppen, die noch länger in Quarantäne müssen. Siesing geht aber nicht davon aus, dass man so schnell wieder aufmachen kann. Man werde die Kita selbstverständlich auch erst dann wieder öffnen können, "wenn das Thema durch ist".

Für die Verwaltung des 2600-Einwohner-Dorfes ist das Krisenmanagement momentan "ein Kraftakt", erzählt der Bürgermeister. Man sei "eigentlich fulltime" damit beschäftigt. Am Wochenende hat Siesing "permanent gearbeitet", die Eltern hätten verständlicherweise großen Informationsbedarf. Trotzdem seien alle Eschelbronner "sehr einsichtig und entspannt", kann der Bürgermeister berichten.

Die Gemeinde hat jetzt für die Kita-Kinder, die zu Hause bleiben müssen, ein kleines Bastelpaket geschnürt, "mit warmen Worten der Erzieher", sagt Siesing. Kinder und Erzieher würden sich alle vermissen, weshalb es wichtig sei, so Kontakt zu halten. Man wolle den Kindern nicht das Gefühl geben, dass sie alleine bleiben.