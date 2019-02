Eschelbronn. (pol) Einen schweren Verkehrsunfall verursachte ein 29-Jähriger am Freitagmittag. Anschließend flüchtete er und meldete sein Auto "gestohlen".

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 11.25 Uhr zu schnell mit seinem Mercedes-Benz aus der Friedhofsstraße in die Kreuzung der Dustbüttenstraße. Dort rammte er ein anderes Auto, wobei sich dessen Fahrerin im Hüft- und Nackenbereich verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete dann in Richtung Brunnengasse. Die alarmierten Polizeibeamten machten sich umgehend auf die Suche und folgten den Spuren der ausgelaufenen Motorflüssigkeiten. Auf einem öffentlichen Parkplatz wurde der beschädigte Mercedes schließlich verschlossen aufgefunden und sichergestellt.

Zeitgleich meldete sich der 29-Jährige bei der Polizei und gab an, dass er gerade sein Auto an sich vorbeifahren gesehen habe. Er habe am Vortag angeblich vergessen, den Schlüssel abzuziehen und das Fahrzeug sei gestohlen worden. Die eingeleiteten Ermittlungen ergaben jedoch, dass dies nur eine Schutzbehauptung war und der Mann den Unfall verursachte. Zudem stellten die Ermittler fest, dass er nicht nur keinen Führerschein besaß, sondern auch unter Drogeneinfluss stand. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. Das Fahrzeug wurde einbehalten.