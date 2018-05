"Sinsheimer Erlebnisregion - Der Norden des Südens": Mit diesem Slogan will sich die Region touristisch vermarkten. Foto: Tim Kegel

Sinsheim. (rnz) Nach der Gründung der Tourismus-Kooperation "Sinsheimer Erlebnisregion - Der Norden des Südens" im Juli vorigen Jahres wurde in den letzten Monaten ein neuer gemeinsamer Internetauftritt für die Kooperationsgemeinschaft entwickelt. Jetzt kann das touristische Angebot der Region unter www.sinsheimer-erlebnisregion.de online entdeckt werden - angefangen bei den großen Attraktionen wie Auto- und Technik-Museum oder Badewelt in Sinsheim über Sehenswürdigkeiten vom Eichtersheimer Wasserschloss bis zum Fünfeckigen Turm in Neckarbischofsheim und zu kulturellen und sportlichen Angeboten wie dem Helmstadter Figurentheater oder der Golfanlage Buchenauerhof.

Ein Online-Buchungssystem für Unterkünfte in Sinsheim und in den acht Umlandgemeinden von Angelbachtal bis Reichartshausen ermöglicht dem Gast jetzt eine gezielte Suche nach freien Unterkünften. Allerdings sind momentan lediglich 48 Angebote gelistete, also nur ein Teil der im Kraichgau zur Verfügung stehenden Übernachtungsmöglichkeiten. Infos zum kulinarischen Angebot sind im Bereich "Genuss erleben" zu finden.

Über aktuelle Veranstaltungen kann man sich auf der Plattform genauso erkundigen wie über ansprechende Rad- und Wanderrouten. Im Bereich "Region‘"stellen sich die einzelnen Kooperationsgemeinden vor und machen neugierig auf das Angebot in ihrem Ort. Wer gerne "Frisches aus der Region" einkauft, findet hier einen Überblick über die Hofläden und Wochenmärkte. Auch das Angebot an Tagungs- und Eventlocations ist unter "Informieren" gelistet.