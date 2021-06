Bei bestem Wetter ist der Erlebnispark Tripsdrill am Wochenende in seine Saison gestartet. Fotos: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Sicherlich hätten die Verantwortlichen des Erlebnisparks Tripsdrill in Cleebronn die Saison gerne wie geplant am 27. März eröffnet, doch zum Corona-bedingten 76 Tage verspäteten Auftakt hätte es kaum besser laufen können. Trockenes Wetter mit 28 Grad Celsius, Sonne und vereinzelten Wolken lockte zahlreiche Besucher auf das mehr als 770.000 Quadratmeter große Gelände – darunter vor allem viele Familien. Und auch die RNZ war zum Saisonauftakt am Start und nahm den Park unter die Lupe:

> Die längste Warteschlange gab es an diesem Samstag gleich zu Beginn. Bevor man in den Park durfte, mussten die Besucher ihre Nachweise über eine vollständige Corona-Schutzimpfung, eine überstandene Erkrankung oder einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorzeigen. Eine entsprechende Teststation gibt es nach vorheriger Terminvereinbarung auch vor Ort. "Ich finde das super. Da fühlt man sich schon sicherer, und es kehrt ein wenig Normalität zurück", sagte Jennifer Junker, die mit ihrem Mann und ihren Söhnen Niklas und Simon sogar aus Düsseldorf angereist war.

Tripsdrill hat wieder geöffnet - die Fotogalerie





























































> Die inzwischen gängigen Corona-Vorgaben wurden im Park umgesetzt. Schon in der Saison 2020 wurde in Erlebnispark, Wildparadies und Natur-Resort ein sechsstelliger Betrag investiert, um alle Maßnahmen zu ergreifen. So gilt eine Maskenpflicht in den Eingangs- und Wartebereichen, in Gebäuden, der Gastronomie sowie bei der Fahrt mit den Attraktionen. Überall im Park sind die Besucher verpflichtet, Abstände von mindestens 1,5 Metern zu anderen Besuchergruppen einzuhalten. Und die Mitarbeiter waren nimmermüde, Maskenmuffel an die Pflicht zu erinnern.

> An den rund 100 Attraktionen ging es zumeist ziemlich flott. Kaum musste länger als 20 Minuten angestanden werden, um beispielsweise in den Genuss der neuen Achterbahnen "Hals-über-Kopf" und "Volldampf" oder vor allem an diesem Samstag beliebten "Waschzuber-Rafting" und "Badewannen-Fahrt" zu kommen. Wohl einer der wenigen positiven Effekte der Corona-Pandemie, denn die maximal Kapazitäten von Freizeitparks wurden mit entsprechenden Verordnungen deutlich gedrosselt. Die Höchstgrenze für Tripsdrill war am Sonntag nicht zu erfahren.

Hintergrund Der Erlebnispark Tripsdrill hat bis einschließlich 7. November täglich ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 37 und für Kinder und Senioren 31 Euro. Kinder unter vier Jahren erhalten freien Einlass. Der Eintritt ins zugehörige Wildparadies ist im Tages-Pass inklusive. Das Wildparadies kann aber auch separat besucht werden. Tickets sind aufgrund der geltenden Auflagen [+] Lesen Sie mehr Der Erlebnispark Tripsdrill hat bis einschließlich 7. November täglich ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 37 und für Kinder und Senioren 31 Euro. Kinder unter vier Jahren erhalten freien Einlass. Der Eintritt ins zugehörige Wildparadies ist im Tages-Pass inklusive. Das Wildparadies kann aber auch separat besucht werden. Tickets sind aufgrund der geltenden Auflagen ausschließlich tagesdatiert im Online-Shop erhältlich: shop.tripsdrill.de (fsd)

[-] Weniger anzeigen

> Mehr Geduld musste man hingegen – vor allem zur Mittagszeit – an den Gastronomie-Ständen aufbringen. Hier bildeten sich teils lange Schlangen, auch weil nicht alle Stände geöffnet waren und sich die Besucher an einem Betrieb sammelten.

> Wer seine eigene Verpflegung mitgebracht hatte, macht es sich auf einer Picknickdecke auf dem weiträumigen Gelände gemütlich. Manche nutzten das Wetter auch für ein Schläfchen in der Mittagssonne. "Die Enkel toben in der Spielewelt. Da kann ich mich hier auch ausruhen", meinte Gunter Vollmer und griff zur Sonnenmilch.

> Geschlossen ist im Park nach wie vor das Vinarium sowie das "Eheanbahnungsinstitut" und das Heimatmuseum "Trillarium". In allen geschlossenen Räumen wie Shops, Altmänner-Mühle und Gaudi-Viertel, das Spielparadies für Kinder, ist nur eine begrenzte Anzahl von Personen zugelassen.

> Auch das Wildparadies, das bereit früher wieder öffnen durfte, war am zurückliegenden Wochenende gut besucht. Mehr als 50 Tierarten gibt es hier zu entdecken. In den teilweise begehbaren Gehegen des 47 Hektar großen Wildparks lassen sich zahme Hirsche füttern – im Laufe des Juni ist hier sogar mit den ersten Jungtieren zu rechnen. Auch Fischotter, Bären, Luchse, Wölfe und Wildkatzen freuten sich wieder über menschliche Besucher. Für den Eintritt ins Wildparadies ist aufgrund der niedrigen Inzidenz aktuell kein Schnelltest- oder Impf-Nachweis notwendig.