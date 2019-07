Von Armin Guzy

Eppingen. Mitte Februar hatte die Planung für den an das Gartenschaugelände grenzenden Bereich Postweg und "Vorstädter Brücke" noch für einigen Wirbel im Gartenschauausschuss des Gemeinderats gesorgt. Vor allem die angedachte Konstruktion der notwendigen Stützmauer hatte die Kosten weit über den ursprünglich geplanten Ansatz katapultiert: Statt von knapp 820.000 Euro war plötzlich von 1,2 Millionen Euro die Rede. Der Ausschuss wollte da nicht mitgehen. Nun, in der Sitzung des Technik-Ausschusses, hat sich eine Lösung abgezeichnet, die weniger aufwendig ist, und die nun mit einhelligem Votum dem Gemeinderat zum Beschluss empfohlen wurde.

Mehr als 560.000 Euro soll die neue Uferbefestigung zwischen Elsenz und Postweg kosten. Der Betrag ist bislang nicht im Wirtschaftsplan der Gartenschau enthalten und muss folglich nachfinanziert werden. Immerhin sind die Kosten, die sich auf die Umsetzung wasserrechtlicher Vorgaben beziehen, zu 85 Prozent förderfähig.

Statt der zunächst vorgesehenen Pfahlgründung, sollen nun Fertigelemente aus Beton für die notwendige Stabilität des Ufers sorgen. Die L-förmigen Bauteile werden unter der Poststraße verankert, was laut Planer Uwe Schwarz aus Vaihingen "weitaus günstiger als eine Pfahlgründung" ist. Um das Höhenniveau zu den beiden geplanten Brücken auszugleichen, die zum Gartenschaugelände führen sollen, muss allerdings die Fahrbahn des Postwegs leicht angehoben werden. Und: Die geplante Verlegung des Elsenzverlaufs wird in weiten Teilen nicht mehr möglich sein, weil die Uferböschung zu steil wird. Ufer und Bankett sollen später so mit Stauden und Sträuchern bepflanzt werden, dass "interessante Einblicke auf die Daueranlage" der Gartenschau gewährleistet sind.

Der bisher in beide Richtungen frei befahrbare Postweg selbst soll nach dem Votum des Technik-Ausschusses künftig nur noch eine 3,50 Meter breite Fahrbahn haben, am östlichen Ende mit Pollern gesperrt und damit zu einer reinen Anliegerstraße werden. "Wir wollen die Verbindungsfunktion des Postwegs verlagern und damit die Aufenthaltsqualität verbessern", erläuterte Architekt Schwarz. Der allgemeine Verkehr soll dann über die Vorstädter Brücke fließen.

Für die favorisierte Variante mit einem 2,50 Meter breiten gepflasterten Aufenthaltsbereich Richtung Gewässer und neun neu zu pflanzenden Bäumen sind 515.000 Euro veranschlagt. Die Straße solle schließlich als Verbindungsweg zum künftigen Gartenschaugelände und zur Innenstadt "schon ein bisschen ’was hermachen", äußerte sich Jörg Haueisen (FBW). Allerdings muss die Stadt für den Abschnitt Vorstädter Brücke erst noch Teile angrenzender Grundstücke kaufen, was voraussichtlich weitere 180.000 Euro kosten wird.

Im Frühjahr oder Sommer 2020 könne der Bau beginnen, sagte Architekt Schwarz, "wenns gut läuft" - und brachte damit Bürgermeister Peter Thalmann in Harnisch. "Wir werden da früher anfangen müssen", insistiere er und forderte "vom Planer unseres Vertrauens" unmissverständlich einen "optimierten Zeitplan". Thalmann: "Wir haben hier einen riesen Zeitdruck." "Wir nehmen die Herausforderung an", antwortete Schwarz.